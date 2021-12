Pese a movimientos políticos y cierre de presidencia, Comuna cumple con servicios: Barroso

Pese a los diversos conflictos que se han registrado antes y durante la incipiente administración municipal de Xicohtzinco, el alcalde Luis Ángel Barroso Ramírez informó al Congreso del estado que la Comuna ha cumplido a cabalidad con sus funciones y con la prestación de servicios a los pobladores.

No obstante, solicitó a la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local y al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) una mesa de trabajo para entregar la cuenta pública correspondiente para ponerse al corriente en la entrega de la cuenta pública de los dos últimos meses de su antecesor, José Isabel Badillo Jaramillo.

Por medio de sendos oficios, el munícipe notificó a los integrantes de la LXIV Legislatura local de ambas condiciones, en las que aseguró, no hay omisión de parte de su administración, a pesar de que un grupo inconforme con los resultados de los pasados comicios celebrados el 6 de junio, han cerrado la presidencia municipal y bloqueado diversas acciones del actual gobierno.

“Un grupo de pobladores del municipio de Xicohtzinco, Tlaxcala, inconformes con los resultados de la pasada elección del 6 de junio, abanderados por los excandidatos y simpatizantes de partidos políticos, decidieron tomar las instalaciones que ocupa el H. Ayuntamiento, haciéndolo de forma violenta y sin el consentimiento de los servidores públicos de la administración saliente, realizaron actos vandálicos dentro y fuera de las instalaciones municipales, por lo que, la presidencia municipal sigue ocupada por dichos inconformes”, detalló.

Abundó: “Se ha buscado la forma de poder llevar a cabo una culminación de la inconformidad del pequeño grupo que mantiene ocupada la sede y, que no pasa desapercibido que, este movimiento de inconformidad está siendo aprovechado por actores políticos, entre ellos el ex titular de este Órgano de Fiscalización, (Luciano Crispín Corona Gutiérrez) para fines puramente personales, por lo que se han entablado mesas de diálogo entre el Secretario de Gobernación (sic), los multicitados inconformes y los integrantes del Ayuntamiento de Xicohtzinco, a fin de resolver el citado conflicto; sin embargo no se ha podido llegar a un acuerdo, lo que sin duda sigue por tiempo indefinido el acto de protesta mencionado, lo cual sin duda, correspondería a la Secretaría de Gobernación actuar conforme a derecho”.

Pese a ello, Barroso Ramírez aseguró que el gobierno municipal no ha interrumpido sus actividades “en la mayoría de las áreas que lo integran, sobre todo en los servicios esenciales”, aunque demandó la intervención del Legislativo a fin de coadyuvar en la solución de “este movimiento político, que no es social”.

En tanto, el alcalde pidió a diputados y al OFS fijar fecha y hora para realizar una mesa de trabajo para buscar acuerdos, mecanismos, procedimientos y formas para dar cumplimiento a la entrega de la cuenta pública del segundo trimestre del año pasado, y de los meses de julio y agosto que están pendientes, “para evitar incurrir en responsabilidades”.