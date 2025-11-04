Pese a rechazo inicial, Congreso local honra memoria del alcalde de Uruapan asesinado

Pese a que al inicio de la sesión ordinaria de este martes la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Maribel León Cruz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), rechazó la petición para guardar un minuto de silencio por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, el pleno de la LXV Legislatura terminó rindiendo el homenaje al concluir la plenaria.

La solicitud fue presentada en primera instancia por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez, durante la aprobación del orden del día. En su intervención, la legisladora pidió que el Congreso del estado dedicara un minuto de silencio “como muestra de solidaridad y respeto hacia un servidor público que perdió la vida en el cumplimiento de su deber”.

Sin embargo, la propuesta fue desechada por León Cruz, quien argumentó que la petición no formaba parte del orden del día aprobado previamente, por lo que “no procedía su inclusión en ese momento”.

La decisión provocó inconformidad de la diputada Blanca Águila Lima, quien respaldó la solicitud de la panista y lamentó “la cerrazón institucional” de la Mesa Directiva y de la mayoría legislativa de Morena

“Es lamentable que el Congreso no se solidarice con la pérdida de un servidor público asesinado en funciones”, expresó Martínez Sánchez desde su curul.

Pese al rechazo inicial, antes de iniciar el apartado de asuntos generales, la presidenta de la mesa directiva, dispuso que el pleno de la Legislatura guardara un minuto de silencio en memoria del edil michoacano, atendiendo el llamado de Martínez Sánchez y Águila Lima, no sin antes justificar que la medida de postergar ese acto es con fundamento a las disposiciones que rigen el proceso parlamentario.

Tras el minuto de silencio, la diputada priista Sandra Aguilar Vega lamentó el crimen pero exigió que éste no debe quedar impune, “que las autoridades actúen con firmeza, con valentía y sin demora para capturar y castigar a los responsables”.

Además, reprobó la respuesta del gobierno de Michoacán ante las protestas de estudiantes normalistas, universitarios y ciudadanos que salieron a las calles de Morelia a exigir justicia por Carlos Manzo, y “que lamentablemente fueron recibidos con gas lacrimógeno y balas de goma. Hoy México está de luto. Es una herida abierta en el corazón de cada mexicana y cada mexicano que aún cree en la posibilidad de un país donde servir al pueblo no sea una sentencia de muerte”.

Abundó: “en qué momento perdimos el derecho a exigir justicia sin ser reprimidos. En qué momento el gobierno decidió que era más fácil callar al pueblo que escucharlo. ¡Basta de violencia! ¡Basta de impunidad! ¡Basta de gobiernos cobardes que no pueden o no quieren garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.

Por su parte, la diputada independiente, Blanca Águila Lima calificó de como un hecho atroz el asesinato del edil de Uruapan, el cual “nos lleva a una reflexión nacional sobre la urgencia de enfrentar a la delincuencia, frenar la ola delictiva que nos afecta a todas y todos, y recuperar la tranquilidad que tanto anhelamos. Es urgente reconocer que la violencia no distingue colores partidistas, ideologías ni niveles de gobierno. No podemos seguir normalizando que quienes ejercen una función pública sean blanco de amenazas, atentados o asesinatos, por el simple hecho de cumplir con su deber o representar una voz firme contra los grupos de la delincuencia”.

Ante ello, consideró que es momento de que el gobierno federal, los estados y los municipios trabajen de manera coordinada, “sin protagonismos ni cálculos políticos, porque la seguridad de los mexicanos debe ser una prioridad de Estado, no un tema de coyuntura ni un instrumento de confrontación entre poderes.

Desde tribuna, Águila Lima hizo un llamado a las autoridades competentes para que este crimen “no quede impune. Que la justicia llegue, no solo como reparación para una familia y un municipio dolido, sino como un mensaje contundente de que en México nadie está por encima de la ley. Honrar la memoria de Carlos Alberto Manzo Rodríguez implica no guardar silencio; conlleva exigir verdad, justicia y paz para todos los rincones de nuestro país…La violencia no puede ni debe arrebatarnos la esperanza ni la convicción de construir un país más justo y seguro”.

El alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ex diputado federal por Morena y alcalde independiente de Uruapan, fue asesinado la noche del pasado sábado mientras participaba en un acto público. De acuerdo con reportes oficiales, un comando armado irrumpió en el evento, provocando también la muerte de un escolta y dejando varios heridos.