Pese a descalificaciones e incertidumbre, el proceso de RM fue exitoso en Tlaxcala: INE

Pese a las restricciones financieras y las descalificaciones al árbitro electoral, la jornada de Revocación de Mandato (RM) en Tlaxcala fue exitosa, sostuvo el presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Jesús Lule Ortega.

No obstante, los consejeros electorales lamentaron las descalificaciones, desinformación y mentiras emitidas por actores políticos en contra del árbitro electoral, lo cual, sin duda, influyó en el ánimo de la ciudadanía.

En sesión ordinaria del Consejo Local, celebrada este miércoles, Lule Ortega resaltó que como estuvo proyectado y dada la disponibilidad económica, se instalaron 57 mil 448 casillas en todo el país, más una mesa de escrutinio y cómputo del voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, y de las cuales 601 casillas fueron aperturadas y computadas en estado de Tlaxcala.

“Como se informó oportunamente, la jornada se desarrolló con civilidad, con orden, con un comportamiento ejemplar de las y los tlaxcaltecas y sin contratiempos que la pusieran en riesgo. Además de que el conteo rápido, una vez más, fue un mecanismo exitoso en la proyección de los resultados, tanto de la información relativa a la participación, de quienes votaron por revocarle el mandato al presidente, o porque continuara en el cargo, y los votos nulos”, explicó Lule Ortega en la plenaria.

Con esa labor, explicó, el pasado domingo, los tres consejos distritales en Tlaxcala determinaron como válidas 541 actas de casillas y se recontaron los votos de 60 casillas, lo que representa el 9.98 por ciento del total de las mesas instaladas en territorio estatal.

De ello se desprenden las siguientes cifras: Por la opción que se revoque el mandato por pérdida de confianza, sufragaron 13 mil 516 ciudadanos, que representan 5.59 por ciento del total de los sufragios; por la opción que siga en la presidencia de la República se pronunciaron 224 mil 656 electorales, que son 92.86 por ciento de los participantes.

En tanto, fueron 3 mil 761 papeletas anuladas, que son el 1.55 por ciento de los votos emitidos, llegando a una participación ciudadana estatal del 24.91 por ciento de los 971 mil 329 ciudadanos que integran la Lista Nominal.

Por ello y dadas las condiciones del proceso, Lule Ortega enfatizó que el proceso de Revocación de Mandato fue “completamente exitoso”.

“Con los datos finales de los cómputos distritales, podemos observar una vez más, cómo todo, sin excepción, los resultados finales están dentro de los rangos proyectados por el conteo rápido, proveyendo certeza, transparencia y confiabilidad en este proceso. Abundó: “Hemos vivimos un proceso de participación completamente exitoso: se instalaron la totalidad de las casillas, la sociedad se apropió de la Revocación de Mandato, las y los ciudadanos salieron de sus casas para emitir libre e informadamente su opinión, en el primer ejercicio revocatorio en nuestra historia democrática y hoy, tres días después de que concluyó la jornada cívica, el país y el estado, se encuentran en paz.

El consejero presidente de la Junta Local del INE sostuvo que con estas cifras se echan por tierra las acusaciones y señalamientos en contra de la labor del organismo, en especial, respecto a la presunta instalación de un número menor de mesas de casilla.

“Si hay un responsable de la disminución de casillas en relación a la última elección federal y a lo dispuesto en la ley, ese no es el INE, sino quienes no aprobaron o proveyeron los recursos para ello”.

Además, destacó el apoyo que realizó La Jornada de Oriente para difundir, sin cobro alguno, así como de otros medios de comunicación, la ubicación de las casillas, “lo que desmiente una vez más las afirmaciones de algunos actores en el sentido de que el INE no lo difundió o que los ciudadanos la desconocían”.

Con todo ello, Lule Ortega enfatizó que el INE concluyó su labor en este proceso y ahora corresponderá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver los medios de impugnación, realizar el cómputo final y la declaratoria de validez del proceso.

Por su parte, los consejeros electorales reconocieron que, pese a las complicaciones financieras y sanitarias, la labor del INE fue institucional y con apego a los principios rectores de la actividad electoral, destacando la participación ciudadana.

“Este proceso fue complejo por la pandemia y por el recorte presupuestal, pero se aplicaron los protocolos de salud, se tomaron todas las recomendaciones sanitarias y se maximizó el esfuerzo para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y con ello continuar con la vida democrática del país. Se ha cumplido con los lineamientos establecidos en los diferentes ordenamientos aplicados. En este consejo electoral siempre nos apegamos a los principios rectores”, sostuvo el consejero Ismael Cuapio.

Por su parte, la consejera Arcelia Chama sostuvo que este ejercicio de Revocación de Mandato marca un antecedente de lo que una sociedad organizada y ocupada en la búsqueda del bien común puede hacer por su comunidad, por lo que destacó la participación de los funcionarios de casillas y toda la estructura organizativa del este proceso.

En tanto, la consejera Edith Salazar De Gante enfatizó que el INE cumplió a cabalidad con sus funciones, porque en términos organizativos, “todo fue adecuado, se cumplieron las metas en la instalación de casillas.

No obstante, sostuvo que “independientemente de los resultados finales de este ejercicio, debemos retomar las lecciones aprendidas que, seguramente, mejorarán futuros ejercicios, pues como ciudadana, debo decir que no me pareció adecuado el clima de incertidumbre que se formó por la falta de recursos al INE; la descalificación constante al árbitro electoral; las diferentes declaraciones de los actores políticos que desanimaron la asistencia a las urnas es necesario modificar la cultura política, no solo de la ciudadanía, sino de los actores políticos”.