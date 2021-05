Solicitará PES al ITE el registro de Marly Juárez como su nueva candidata al gobierno del estado

La dirigencia estatal del Partido Encuentro Solidario (PES) solicitará este viernes al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) el registro de Marly Juárez Flores como candidata al gobierno del estado, en sustitución de Liliana Becerril Rojas, quien declinó a favor de otro proyecto político el pasado domingo.

Si bien Liliana Becerril no ha presentado hasta ahora al ITE su renuncia a la candidatura, el presidente estatal del PES, Alejandro Martínez Hernández consideró que el instituto deberá proceder al registro de Juárez Flores, pues no puede violentar el derecho que tiene la ciudadanía de votar y ser votada.

En caso de que el Consejo General del organismo rechace la solicitud de inscripción, el dirigente adelantó que recurrirán al Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) e incluso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a fin de que Encuentro Solidario no se quede sin candidata en los comicios en curso.

Este jueves, Martínez Hernández y Fernando Manzanilla Prieto, delegado de la Cuarta Circunscripción del PES, encabezaron una rueda de prensa para presentar a Marly Juárez Flores como la nueva candidata al gobierno del estado para los casi 18 días de campaña que restan antes de la votación del 6 de junio próximo.

Reconoció que para que el registro de Marly Juárez proceda, Liliana Becerril –quien la noche del pasado miércoles anunció que dio positivo a Covid-19– debe presentar su renuncia a la candidatura ante el ITE, lo cual no ha hecho hasta este jueves, reveló la presidenta del organismo electoral, Elizabeth Piedras Martínez.

Ante ello, el dirigente estatal de Encuentro Solidario evocó a los principios y valores de la aún aspirante de este instituto político a presentar formalmente su renuncia, pues “hay temas de calidad moral, ética y política de quien declina porque no se siente a gusto en un partido”.

Observó que la declinación de Liliana Becerril fue pública –durante el debate entre aspirantes al gobierno del estado el pasado domingo– “y no puede mantener a un partido ni a la ciudadanía que ha confiado en nosotros en estado de indefensión. Hemos sido respetuosos de esta situación, pero estaremos dando paso para el registro formal de la compañera Marly Juárez como nuestra candidata del PES”.

Martínez Hernández y Fernando Manzanilla rechazaron las acusaciones difundidas por el equipo de campaña de Becerril Rojas en el sentido de que el dirigente nacional del PES, Hugo Eric Flores Cervantes, presionó a la candidata para que declinara por la aspirante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Lorena Cuéllar Cisneros.

En todo caso, el dirigente estatal retó a la aspirante a presentar las pruebas de esas presiones, pues en ninguna parte del audio que filtró su equipo de campaña para demostrar que el líder nacional les dice que Morena va a ganar la elección no se escucha algún tipo de presión.

Fernando Manzanilla expuso que nunca ha habido la intención de la dirigencia nacional del PES de solicitar la declinación de sus candidatas y candidatos, de ser así, “se hubiera definido a una candidata para ese propósito, pero fue claro desde el principio que no se definió una candidata para ese objetivo”.

Reveló que estuvo presente en la reunión en la que Flores Cervantes conoció a Liliana Becerril “y lo único que le dijo fue que en Tlaxcala son muy afectos los candidatos y candidatas a renunciar”, expuso con relación a la declinación de Marco Antonio Morales Flores, candidato del Partido Encuentro Social –del cual Flores Hernández también era dirigente– a favor de Marco Antonio Mena Rodríguez en la elección de 2016.

Minimizó la decisión de Liliana Becerril, pues consideró que no tendrá mayor impacto político electoral contra el PES, pues al ser candidata ciudadana “no tenía ella un gran peso político, creo que en su Twitter tiene 120 seguidores y yo tengo 40 mil, por dar un ejemplo, en Facebook creo que tiene 2 mil y pico, no se ve que sea una gente que tenga una gran participación pública. La verdad es que no hace una gran diferencia que ella esté o no”.

Respecto de la elección de Marly Juárez, quien es fundadora y militante del PES, comentó que se realizó con base a los estatutos partidistas y a la convocatoria correspondiente, sin embargo, corresponderá al ITE aceptar o no el registro.

“Quedará en manos del OPLE estatal definir si aceptan el registro formalmente o no, si no lo aceptan nosotros iremos el Tribunal estatal y si no al Tribunal federal, pero vamos a continuar. He pedido al dirigente estatal que no entremos en dimes y diretes con ella, porque no es nuestro estilo ni lo que pretendemos, ni vamos a ganar nada. Si ella no quiere estar por las razones que sean, de interés de personal o de otra índole, está en su derecho de separarse”.