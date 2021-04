Niega dirigente del PES toda posibilidad de que candidata al gobierno decline a favor de Morena

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores Cervantes negó toda posibilidad de solicitar a su candidata al gobierno de Tlaxcala, Liliana Becerril Rojas, que decline a favor de la aspirante de la coalición que encabeza el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lorena Cuéllar Cisneros.

“Nunca, en ningún momento. Aquí nadie se va a bajar (de la contienda), vamos a llegar hasta el final. Nadie va a declinar por nadie”, sostuvo el dirigente, tras referir que, de acuerdo con encuestas, Liliana Becerril arranca en el tercer lugar de preferencia, lo que le da la posibilidad de remontar lugares y ganar la votación para la gubernatura que se realizará el próximo 6 de junio.

Cabe recordar que como Partido Encuentro Social, la base del PES formó parte de la coalición “Junto Haremos Historia” que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en 2018, y sus diputados federales y senadores han respaldado todas las iniciativas que el presidente ha enviado al Congreso de la Unión.

- Anuncio -

Pese a ello y a que reconoció que “respetamos y queremos mucho al presidente” por su política social, Flores Cervantes negó que Encuentro Solidario sea un partido “satélite” de Morena y por, ende, no existe ninguna posibilidad de que sus candidatas o candidatos declinen a favor de los aspirantes morenistas.

Respecto de las posibilidades de que su candidata al gobierno del estado se alce con la victoria, el dirigente se refirió a encuestas que señalan que “estamos arrancado en tercer lugar y vamos a empezar a remontar. Estamos por debajo de las dos colisiones (que postulan a Lorena Cuéllar y a Anabell Ávalos) y por encima de los demás aspirantes”.

Indicó que en este proceso electoral, el PES pretende a convertirse en una tercera vía y “queremos presentarle a la gente de Tlaxcala caras nuevas y liderazgos nuevos”.

Si bien consideró que el principal reto al que se enfrentan es la inequidad de la contienda, derivado de la diferencia tan grande que existe en los recursos públicos que reciben los partidos políticos, por concepto de prerrogativas, para desarrollar sus campañas de proselitismo. A pesar de ello, el PES “está jugando a ganar” no solo para participar.

- Anuncio -

También aseguró que las campañas de esta fuerza política no serán de descalificaciones, pues “los mexicanos estamos muy cansados de tanta división, aquí parece que es los que están con López Obrador y los que están en contra de López Obrador. No creemos ya en ese México ya dividido, estamos haciendo un llamado a toda la gente de Tlaxcala para que las elecciones no nos dividan, no nos peleemos, que se peleen los políticos, nosotros no”.

El PES, sostuvo, no contribuirá al clima de polarización que ya existe entre los partidos políticos y pidió a las candidatas y candidatos de esta fuerza política de reciente creación que “vayan a hacer propuestas, a tratar de resolver problemas y no ser parte del problema”.