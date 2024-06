Personas mayores y elecciones es un binomio que no puede dejarse de lado en el proceso y la jornada electoral, porque el programa estrella del gobierno federal es el de Pensiones para el Bienestar. Este significó un ingreso que por primera vez en su vida reciben quienes al llegar a los 65 años trabajaron durante toda su vida en el mercado informal o doméstico.

Dos fueron las preguntas: ¿Por qué votar? ¿Qué espera qué suceda con los resultados del voto? Las respuestas más constantes son porque es un derecho y una obligación para que se mantenga la democracia y para terminar con tanta inseguridad porque ya las personas tienen miedo de salir a realizar sus tareas cotidianas por el temor de lo que ven que pasa en las calles.

Votar porque es un derecho y obligación

Rocío, de 61 años de edad, expone: “Porque es un derecho y esperemos que sea algo que nos beneficie a todos los habitantes… que gobiernen bien… “.

Verónica, de 62 años: “Pues porque está ahí el gobierno que ganamos… que se respete el voto y que respeten lo que la gente quiere…”.

María Dolores, de 62 años: “Porque pues yo antes no me gustaba votar, pero pues ahora estamos votando. A nivel nacional, pues si hubiera seguido este Obrador, mejor”.

Angélica, de 67 años: “Es una democracia y una obligación que debemos de cumplir… que nuestro país tenga libertad, porque estamos muy encerrados, no sé, nos sentimos secuestrados en nuestra propia casa, ¿por qué? Pues la inseguridad por todo lo que hay en las calles realmente yo mi trabajo es ser comerciante y no puedo salir a trabajar, ya tenemos miedo, ya hay mucho temor, mucho mucho mucho primero, pues estamos grandes y enseguida pues ya no nos podemos desplazar así tan fácil y la verdad, el país está, para mí, está muy, muy sangriento…”.

Votar para que no me quiten mi dinerito

María Ángela, de 67 años: “votar para ser libres… que se respete el voto siempre que se respete y que las dependencias que corresponde al INE, pues que haga valer el voto de los ciudadanos, porque a veces votamos, pero ni sabemos a ver si dicen esto lo van a pasar a otro partido y no, queremos que se respete de veras la autonomía del voto…”.

Sonia, de 67 años: “Es para elegir a nuestras personas que dirigen a nuestro estado, nuestro municipio, nuestro país, creyendo en que va a ser mejor. Queremos que sea mejor. Bueno, yo quiero que sea mejor. Eso es lo que podría decir que el voto es una esperanza para los mayores, porque los jóvenes ahorita ellos, andan en su mundo, no son libres, se comen el mundo en un solo ratito. Nosotros no, ya nos come el mundo en pedacitos”.

Amalia, de 69 años: “Porque es lo que tenemos que hacer todos los mexicanos, eso es lo primero que tenemos que decidir quién gobierna y cómo gobierna… para que el país fuera libre de verdad porque no tenemos ninguna libertad, la verdad el país está corrompido (sic)… Ahora ya somos muchos también y no somos todos leales a nuestro país. Siempre hemos sido corruptos de una o de otra manera…”.

Georgina, de 70 años: “Voto para que haya paz, para que ya no haya tanta violencia, para que nuestro país verdaderamente tenga una democracia… y para que cumplan los gobernantes, el único que ha cumplido es López Obrador…”.

Esperanza, de 82 años: “Voto para que me den mi dinerito, porque me dijeron que si no venía a votar, me iban a quitar lo que me dan cada dos meses…”.

Votar para que cumplan los gobernantes

Rigoberto, de 60 años: “Porque es necesario votar para ver quiénes son los que nos van a gobernar…, para que los gobernantes hagan lo que prometieron, aquí ni el presidente municipal, ni la gobernadora han cumplido… el presidente que está hizo 30/31 compromisos por notario público y no tenemos luz. Las calles están hechas un asco…”.

Ángel, de 62 años: “Es un deber y un derecho que nos hace tener democracia en nuestro municipio, a nuestro estado y a nivel nacional y votar como derecho… para que tengamos el verdadero cambio que queríamos hace seis años a nivel federal, a nivel estatal que nuestras autoridades, pues vean las necesidades de nuestro estado y en el municipio que vean en la realidad de lo que tenemos que tener, trabajemos y debemos trabajar conjuntamente para ver el logro y el beneficio de toda la comunidad, no de algunos nada más”.

Mariano, 67 años; “para el cambio, este cambio que estamos viviendo no es el que quería, yo quiero que en realidad los ciudadanos tengamos esa sensación o esa inquietud de poder ver la realidad de lo que necesitamos, por ejemplo, nos dicen que el salario aumentó, pues la canasta básica aumentó. Prefiero yo tener el salario que tenía yo antes que me alcanzaba para una canasta básica y ahora me aumentan el salario a 200, lo demás y lo dicen y pues la canasta básica ya no la compro. Ya no me alcanza”.

Joaquín, de 68 años: “Porque las elecciones sean limpias y porque es mi derecho… para que estemos bien, que estemos tranquilos, que haya paz… por todo lo que está sucediendo, por ejemplo, oye uno decir que ya mataron a fulano… yo voto para que haya más seguridad…”.

Votar es un riesgo

Anónimo, de 69 años: “Porque estemos mejor, que todos tengamos una oportunidad, que tengamos esperanza de vida, … yo sé que es problema lo de la inseguridad, que hay narcotráfico, porque se dejó crecer y estaban los gobiernos coludidos con ellos…”.

Jaime, de 71 años: “Bueno, el gobierno que yo quiero, necesito y esperemos que no haya corrupción, que seamos más libres, que no haya asesinatos porque en México ahorita está de cabeza… La esperanza de algo mejor, sí se puede…”.

Carlos, de 75 años: “voto porque es una obligación que tiene uno como ciudadano, … que respeten nuestra voluntad que en nuestro país siga adelante como hasta ahorita considera que el país va bien en ese sentido y debe de continuar para mejorar la seguridad…”.

Víctor, de 75 años: “Para que el país sea cada vez más estable… Hay una economía aparente que el gobierno está intentando demostrar y no es así; por ejemplo, el valor del dólar en la actualidad es menor que hace seis años, se incrementó el salario mínimo, pero no alcanza para comprar lo mismo, sino menos…”.

Anónimo, de 78 años: “Voto para que haya solución a todos los problemas. Hay mucha delincuencia y hay que cambiar el país teniendo un gobierno que responda y este gobierno ha respondido, pues en unas cosas en otras no, hay que ser honesto, todo lo estamos viviendo y estamos viendo aquí así es, esperemos que sigamos adelante y vaya saliendo mejor…”.

Tino, de 70 años: “porque quiero ejercer mi derecho como ciudadano y que se haya tomado en cuenta como ciudadano para decidir quién me puede gobernar. En la actualidad está relajada la política y no es seguro por el que voy a votar, o sea, lo mejor puede salir malo a lo mejor puede salir bueno, o sea, es un riesgo…”.