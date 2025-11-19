Personal del ayuntamiento de Tlaxcala se capacita en lenguaje incluyente y no sexista

En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, impulsados por la Secretaría de las Mujeres del Estado de Tlaxcala (SMET), personal del ayuntamiento de la capital, que preside Alfonso Sánchez García, participó en el foro “Lenguaje incluyente y no sexista”, dirigido a comunicadoras y a comunicadores de los ayuntamientos del estado, así como a las y a los periodistas.

- Anuncio -

Esta actividad formó parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer las herramientas de comunicación con perspectiva de género y fomentar prácticas que contribuyan a una sociedad más igualitaria.

La asistencia del personal tuvo como objetivo incorporar medidas que permitan eliminar cualquier forma de violencia simbólica o discursiva hacia las mujeres.

Durante la jornada se destacó la importancia de evitar la revictimización y la cosificación en la redacción de notas periodísticas, comunicados y materiales audiovisuales.

- Advertisement -

Asimismo, se subrayó la necesidad de promover una comunicación responsable que impulse la igualdad de género y combata la discriminación en los mensajes difundidos a la población.

Como parte del programa, se desarrollaron de manera simultánea tres talleres: “Cómo comunicar los delitos de feminicidio”, “Lenguaje incluyente y no sexista” y “Manejo de contenido visual con perspectiva de género”.

Estas actividades permitieron al personal fortalecer competencias para garantizar una producción informativa ética, sensible y acorde a los estándares actuales en materia de derechos humanos.

- Advertisement -

La capacitación tuvo lugar en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería Campus Tlaxcala, donde participaron autoridades estatales como Antonio Martínez Velázquez, coordinador de Comunicación del gobierno de Tlaxcala; Jaidi Montserrat Vázquez López, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno; Rosario Adriana Mendieta Herrera, directora de Prevención y Acompañamiento de las Mujeres; y Nydia Cano Rodríguez, secretaria de las Mujeres del estado.

Con la participación en estos foros, el ayuntamiento de Tlaxcala reafirma su compromiso de difundir información con un enfoque incluyente, respetuoso y libre de sexismo.