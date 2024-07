Personal de SEPE que resultó electo en comicios debe solicitar licencia sin goce de sueldo: Meneses

En virtud de que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) enfrenta algunos procedimientos administrativos en contra de algunos trabajadores que no solicitaron licencia al resultar electos como regidores en el trienio que está por concluir, el Departamento de Asuntos Jurídicos solicitó a quienes hayan recibido constancia de mayoría y validez de la elección o designación de una regiduría en ayuntamientos, que presenten de manera inmediata licencia sin goce de sueldo para ocupar otro empleo por cargo de elección popular.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la SEPE, Homero Meneses Hernández, quien explicó que a través de una circular se notificó a quienes hayan resultado electos en los comicios del pasado 2 de junio y sean trabajadores del sector educativo, que deben pedir licencia sin goce de sueldo, pues de no hacerlo pudiesen incurrir en alguna falta administrativa.

“Es muy importante porque ahora mismo tenemos algunos procedimientos administrativos en contra de algunos regidores que no solicitaron licencia en el periodo que estamos cerrando, entonces es una dificultad para ellos porque desde luego que los órganos fiscalizadores les van a pedir que regresen el recurso (recibido) por la incompatibilidad de horarios entre una función y otra”, agregó.

Mencionó que los trabajadores que hayan sido electos como regidor, presidente de comunidad o presidente municipal están en la condición de solicitar licencia porque no es compatible ese cargo con la función docente o administrativa al mismo tiempo.

- Advertisement -

Reconoció que la SEPE en estricto sentido no puede observar quiénes son los que han sido electos, “pero los trabajadores sí lo saben y entonces dado que sí lo saben, es su obligación pedir la licencia sin goce de sueldo o les puede pasar lo que están viviendo algunos compañeros ahora mismo que los órganos de auditores les piden que reintegren lo indebidamente cobrado”.

Especificó que a la fecha tiene conocimiento que hay tres procedimientos administrativos, pero otras personas se han acercado para decirle que no pidieron licencia y ya los están investigando, “ayúdenme, pero pues no les puedo ayudar, o sea, para mí es imposible ahorita” porque no se les puede expedir una licencia retroactiva porque ya cobraron ese dinero, ya se lo gastaron.

Enfatizó que ya está registrado como un egreso de la Secretaría y “pues yo por más que les quisiera ayudar, no puedo”.

- Advertisement -

Advirtió que los distintos órganos de fiscalización siempre están indagando, haciendo su trabajo, y cuando detectan este tipo de casos, inicia los procedimientos administrativos y demanda que se reintegre el recurso, pero “les digo pues no puedo hacer nada porque eso ya se pagó”.