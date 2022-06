Personal de la clínica dental de la Sesa trabaja con carencias en infraestructura e insumos, denuncian

Personal operativo y administrativo de la Clínica de Especialidades Dentales de Tlaxcala de la Secretaría de Salud (Sesa) se manifestó este jueves para denunciar las carencias de infraestructura y de insumos que enfrentan para realizar su labor, así como en cuestiones laborales, salariales y en prestaciones.

Al lugar, arribó el director de Atención Primaria a la Salud de la dependencia, Hugo Celis Galicia, quien reconoció como justos los reclamos del personal, pero atajó que las deficiencias son de varios años atrás, aunque se comprometió a que el gobierno del estado subsanará las más inmediatas, como es la dotación de insumos y materiales de calidad.

En cuanto a la situación laboral y salarial, el funcionario expuso que será atendida en el transcurso del proceso de incorporación de los módulos dentales que operan en la entidad al nuevo sistema de salud IMSS-Bienestar, que impulsa el gobierno federal, lo cual ocurrirá en el mes de agosto próximo.

En entrevista, Ana María Rodríguez Ramos y Héctor Sánchez Fierro, odontopediatra y endodoncista, respectivamente, que laboran en la Clínica de Especialidades Dentales ubicada en la colonia El Sabinal, del municipio capitalino, denunciaron una serie de carencias en infraestructura, materiales e insumos con las que deben brindar el servicio a los pacientes.

Refirieron que el principal problema que enfrentan es que el espacio ya no es óptimo para la atención, tanto por su antigüedad como por lo reducido, lo que provoca que las unidades dentales se encuentren muy cercanos entre sí y “debido al Covid-19, no podemos permitir que los aerosoles estén brincando de un lado a otro para evitar contagios. No sabemos si esto va a volver a ocurrir, pues ya se habla de otras pandemias”.

En esta Clínica de Especialidades Dentales laboran 56 personas, de las cuales 18 son odontólogos; estos últimos no cuentan con los insumos y materiales suficientes ni de calidad para atender a sus pacientes, por lo que han tenido que llevar lo que necesitan de sus consultorios particulares.

Rodríguez Ramos reveló que los 18 odontólogos están contratados en la categoría de odontología general, sin embargo, prestan sus servicios como especialistas. “Se sigue atendiendo, pero con limitaciones, tratando de explícales a nuestros que tratamos de hacer lo mejor, pero ya estamos cansados porque los reclamos de los pacientes son hacia nosotros”. Comentaron que atienden a un promedio de ocho personas por día.

Informaron que en octubre pasado el titular de la Sesa, Rigoberto Zamudio Meneses visitó el espacio y confirmó que ya no es apto para el servicio, por lo que anunció que en diciembre de 2021 se les proporcionaría una nueva unidad, “pero no fue así y nos dijeron que para marzo de este año, pero tampoco ha pasado”.

Por su parte, Hugo Celis observó que las carencias que enfrenta ese espacio “las venimos arrastrando de años, sin embargo, no estamos aquí para echarnos culpas, sino solucionar las cosas más inmediatas, y el compromiso de la Sesa y el gobierno del estado es resolver a corto, mediano y largo plazo las atenciones que requiere la ciudadanía”.

Reconoció que el programa de atención dental sufrió un recorte de presupuesto para el ejercicio fiscal en curso, pero “se están viendo opciones con el área administrativa de la Sesa para tener suficiencia presupuestal, tal vez tomar de otras partidas para subsanar las necesidades. Lo de los insumos lo tenemos que resolver a la voz de ya, en cuanto a la infraestructura y adecuaciones requerirá más tiempo”, abundó.

Agradeció al personal, pues “a pesar de manifestarse están cumpliendo con el servicio, con lo que tienen y por eso los reconozco y les agradezco”, apuntó, tras garantizar que no habrá represalias contra los manifestantes.