Persiste la indiferencia oficial hacia trabajadores despedidos del ITST, denuncian

Han pasado ya 11 días desde que trabajadores despedidos del Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco (ITST) instalaron un plantón permanente frente a la sede del Poder Legislativo de Tlaxcala, y hasta este lunes, no se ha concretado ningún avance sustantivo en las negociaciones para su reinstalación ni en el pago de salarios y prestaciones adeudadas.

Las pancartas siguen ondeando bajo el sol, más de media decena de casas de campaña siguen firmas y la lona que sirve de techo a su protesta solo la ondea el aire, pero el diálogo institucional permanece cerrado, confirmaron los propios inconformes, quienes reiteraron que las autoridades educativas, encabezadas por la directora del plantel, Luz Vera Díaz, continúan sin mostrar disposición al diálogo,

“Hasta este momento no ha habido ninguna mesa de diálogo. Con la directora hay un desinterés total. No ha habido respuesta ni tampoco un llamado”, denunció en entrevista Roberto Gallegos Tlapale, representante de los trabajadores despedidos, quien confirmó que, pese a una atención parcial a una integrante del movimiento, no se vislumbra un acuerdo cercano.

“Pasó mi compañera, que es la secretaria de Organización, a ella la están atendiendo aquí en el Congreso del estado. Nos han dado esa atención y esperamos una respuesta, pero no se ha reinstalado el diálogo directo con el patrón en este caso, con la autoridad educativa”, lamentó.

De acuerdo con Gallegos Tlapale, la comisión que actualmente atiende a su compañera proviene del Congreso local y de la Comisión de Educación, que preside el ex mandatario, Héctor Ortiz Ortiz, pero hasta el momento no hay certeza sobre si su intervención derivará en un acuerdo favorable.

“Nos dijeron que el diálogo con nosotros y el Legislativo continuará, pero no hay avances. Dicen que en las próximas horas nos atenderán los diputados otra vez pero de parte del patrón, como es la autoridad educativa no hay nada, y seguro esta situación la tendremos que agotar en una instancia más arriba”, dijo.

El conflicto laboral se remonta a más de tres años, cuando un grupo de 28 docentes y trabajadores administrativos fueron despedidos tras iniciar el proceso de formación de un nuevo sindicato. La administración del entonces director, Blas Marvin Mora, cesó a los involucrados bajo el argumento de “reorganización”, pero los afectados sostienen que la verdadera causa fue su intento de ejercer su derecho constitucional a la libre asociación.

“Nosotros fuimos despedidos de manera injustificada. Estábamos en el proceso de constituir un sindicato, algo que por ley nos corresponde. Ganamos el juicio de amparo, tenemos el registro sindical, tenemos toma de nota… ¿pero de qué sirve todo eso si la autoridad simplemente lo ignora?”, reclamó el líder del movimiento.

La actual directora del ITST, Luz Vera Díaz, ex diputada local, ha sido señalada como responsable directa de romper las mesas de negociación y bloquear cualquier intento de conciliación. Como estrategia para diluir la presión del movimiento, denuncian que adelantó el periodo vacacional del plantel desde hace semana y media, con lo que las clases se reanudarán hasta el 28 de abril.

-Ha habido algún acuerdo, hay avances en las negociaciones, se le insistió.

No, con el patrón directamente nada. Hay quizás omisión de su parte, pero hasta este momento no ha habido ninguna plática, no se ha vuelto a abrir una mesa de diálogo y pues yo creo que esta mesa de diálogo se va a abrir en otras circunstancias, porque directamente con la directora pues hay un desinterés, o sea no ha habido una respuesta ni tampoco un llamado, reiteró.

Los manifestantes han emplazado a los diputados locales a que asuman su papel como representantes del pueblo y exhorten al Ejecutivo estatal y a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) a intervenir de forma inmediata para evitar que este conflicto se prolongue innecesariamente.