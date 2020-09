Permitirá CGE que más empresas participen en el combate al gusano descortezador en La Malinche, aseguran

La Coordinación General de Ecología (CGE) accedió a permitir la participación de las empresas que sean necesarias para realizar trabajos de combate de la plaga del gusano descortezador que afecta diversas hectáreas de árboles de La Malinche; asimismo, permitirá que una comisión de las comunidades que rodean las faldas del volcán participen en las labores de reforestación y vigilancia del bosque.

Así lo dieron a conocer el Comité de Vigilancia Ecológica de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, cuyos integrantes asentaron que dichos acuerdos fueron aceptados por el titular de la CGE, Efraín Flores Hernández, en dos reuniones que tuvieron lugar, la primera, el miércoles de la semana pasada en instalaciones de la dependencia y la segunda, el sábado anterior después de un recorrido realizada por la zona boscosa dañada por la plaga.

Es de recordar que pobladores de las comunidades de Tlalcuapan, Muñoztla, Cuahuixmátlac, Xochiteotla y Tepatlaxco, todas del municipio de Chiautempan, exigieron a la CGE su inclusión en las labores de combate al gusano descortezador, pues la empresa contratada por el gobierno del estado no está realizando bien el trabajo, además de que la brigada que envía es insuficiente para atender la zona afectada, que estiman en más de 700 hectáreas.

Aunado a ello, la empresa Madera y Rollo solamente paga 150 pesos por metro cúbico de rollo de leña y madera a los dueños de los predios, mientras que la compañía se queda con todos los árboles que cortan.

Por ese motivo, el Comité de Vigilancia de Tlalcuapan recordó que el pasado miércoles realizaron una manifestación en instalaciones de la CGE para exigir una respuesta a Flores Hernández, quien ese día accedió a permitir la participación de más empresas en el combate del gusano descortezador, así como la presencia de representantes comunitarios en las reuniones que celebre la dependencia sobre este tema, aunque aún falta formalizar estos acuerdos.

Los que sí ya firmó el titular de la CGE son siete que están plasmados en un acta escrita a mano y que surgieron tras el recorrido del sábado pasado por la zona boscosa afectada, en la que participó el funcionario, pobladores de Tlalcuapan y dos representantes de las comunidades de Cuahuixtmátlac y Muñoztla, sin embargo, estos dos últimos no firmaron el documento que resultó de ese encuentro.

El primer acuerdo es que la empresa que está operando ahorita termine el polígono que inicio con base a la normativa correspondiente y que la comisión de comunidades conozca la zona que está siendo atendida por Madera y Rollo.

El segundo consiste en que la CGE respetará los acuerdos internos que tome la Comisión de Vigilancia y la comunidad de Tlalcuapan que coadyuven a los trabajos realizados y que sean respaldados por la dependencia estatal.

Asimismo, que la CGE libere a la empresa de los trabajos realizados una vez que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dictamine que fueron los correctos.

El cuarto acuerdo señala que la instalación de un cerco sanitario en las áreas más dañadas. Otro punto asienta que queda pendiente la reforestación por las condiciones climáticas; el seguimiento deberá ser de manera coordinada ente la CGE y la comunidad.

Finalmente, la comunidad de Tlalcuapan se compromete a que los predios saneados conserven su vocación forestal.

De acuerdo con Jaime Meléndez Bello, integrante del Comité de Vigilancia de Tlalcuapan, la mayor parte de los participantes en el recorrido del pasado sábado es originaria de esta comunidad, donde se encuentra la zona boscosa dañada más extendida.

Respecto la posibilidad de que más empresas participen en las labores de combate a la plaga del gusano descortezador, indicó que podría ser en el transcurso de la semana que inicia, una vez que cumplan con los requisitos ante la CGE y ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“El permiso que emitió la Comisión Nacional Forestal (Conafor) fue para 10 meses, desde julio de 2020 hasta junio de 2021, el problema es que la plaga no entiende de tiempos oficiales, y está avanzando por eso la inconformidad surgió porque la empresa no está haciendo las cosas bien, por el precio que paga y porque va muy lento, además ya está sembrando más árboles cuando todavía no termina de limpiar bien”.