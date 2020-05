Mayor seguridad o permiso para portar armas cortas de fuego, exigen agricultores

Productores agrícolas exigen al gobierno estatal mayor seguridad, o bien, que se les autorice la portación de armas cortas de fuego para resguardar a sus propiedades de la delincuencia, pues en lo que va del año han sido robados al menos 12 tractores, con un saldo de pérdidas económicas millonarias.

Diego Lira Carrasco, dirigente estatal del Movimiento Territorial por la Tierra (MST), en representación de productores agrícolas expuso esta problemática de inseguridad que genera preocupación en el sector.

Señaló que todos los hurtos han sido denunciados penalmente, pero que ninguno ha sido recuperado, a excepción del que se rescató “de las manos de asaltantes” el pasado 18 de abril, tras una persecución que inicio en Ixtacuixtla y concluyó en Benito Juárez. Este hecho quedó asentado en la carpeta de investigación UIERVTC-N/217/2020.

“Todos los campesinos nos organizamos para atrapar a los delincuentes y para interceptarlos, la idea era sacarles la verdad, para quién trabajan y para dónde iba la unidad. El municipio de Benito Juárez los entregó a la policía, se escaparon de un linchamiento. Se presume que son vecinos de la región”, comentó.

Pero reprochó que a los cuatro días los presuntos delincuentes, José Pablo N. y Bernardino N., fueron liberados; además reclamó que el tractor “sigue en el corralón, no lo han entregado a los compañeros; no se va a pagar nada por el trámite pero de qué sirve si no se los dan para que se pongan trabajar en este momento de siembra, ya mejor ellos andan consiguiendo otra maquinaria. Es una injusticia que lo retengan”.

Asimismo, cuestionó que la jueza Carmen Piedras Cantor, dentro de la causa número 120, haya resuelto dejar en libertad a esas personas, “siendo que se cometió un robo calificado, pero el argumento fue que no coincidían las horas señaladas en la denuncia”.

Consideró que son” muchos” los atracos y agregó que la semana pasada se registraron otros dos en Calpulalpan, municipio identificado “foco rojo”, al igual que otros donde la producción es mayor en la entidad, como Huamantla, Tlaxco, Hueyotlipan, Españita, Ixtacuixtla, Nanacamilpa, Benito Juárez y Sanctórum. “Se han vuelto un caos”.

Las personas afectadas han realizado un análisis de esta situación y su hipótesis “es que se trata de una misma banda de ladrones”, ya que el modus operandi ha sido prácticamente el mismo en todos los casos, indicó.

“Desde un mes o dos meses antes empiezan a checar los movimientos de los dueños de los tractores para ver a dónde van y qué hacen; incluso se cree que tienen grupos en las poblaciones para que informen hacia donde se dirigen”.

Regularmente perpetran el delito en la mañana, “cuando las maquinarias llegan cargadas de diesel, para asegurar que van a tener combustible todo el día”. Algunos lo cometen directamente en el domicilio, en el momento en que los propietarios se ausentan para ir a comer o hacer otra actividad, añadió.

Comúnmente –dijo- este tipo de tractores que se usa en esas regiones agrícolas tiene de 100 a 120 caballos de fuerza, y un valor de alrededor de 850 mil y de un millón 350 mil pesos, respectivamente; pero “el más grande” cuesta dos millones 200 mil pesos, “y todavía de que se los roban, los campesinos deben terminar de pagarlos, están en deuda en las agencias por el crédito que les dieron”.

Esta es una situación en la que se encuentra la mayoría de unidades hurtadas, “son modelo 2018 hacia adelante, apenas fueron adquiridas, son recientes, y por eso le es más fácil a los delincuentes pedir un buen precio cuando las venden”.

Existe la sospecha de que los tractores son vendidos en Calpulalpan y de que los malhechores “tienen poder y a alguien dentro del gobierno que los pueda proteger” para que operen sin problema, apuntó.

“Dicen compañeros que en el municipio de Españita hay la versión de que existe un lugar para desvalijarlos, pero en otros casos son montados en tráileres y ya no los volvemos a ver nunca, es imposible volverlos a recuperar”.

A veces los agricultores no aceptan el seguro del tractor otorgado por las agencias, “porque no ofrece una cobertura buena, castigan el valor total cada año”, enfatizó.

“El domingo pasado varios compañeros se comunicaron conmigo para ver si nos organizamos para ir a la capital del estado a hacer un reclamo de más seguridad a los productores del campo”. O –agregó- que hagan una ley para poder portar armas cortas de fuego, “porque solo se ha permitido el uso de escopeta de un solo tiro, casi están desarmados”. Abundó que los campesinos se enfrentan a delincuentes que poseen revolver calibre “32 Súper” y “9 mm” o “cuerno de chivo”.

Diego Lira aseveró que la presencia policiaca en las zonas de cultivo o de actividad agropecuaria, es casi nula, por lo que el sector debe organizarse para vigilar y proteger sus propiedades, de ahí la necesidad de solicitar la atención de las autoridades.

Para el caso de los tractores, “los compañeros se han tenido que poner de acuerdo y formar grupos de tres o cuatro personas para cuidar solo un tractor, pero esto significa desviarse de sus actividades propias del campo o de otras”.

Afirmó que los agricultores están dispuestos a armarse para resguardar su patrimonio y “sobre todo, a exigir al gobierno que brinde seguridad en el campo porque esto ha pegado a los productores desde hace años atrás”.

Sin embargo, el robo de maquinaria “ha incrementado, yo creo por la crisis que estamos viviendo y porque es época de siembra. Esto atenta contra la soberanía alimentaria”.