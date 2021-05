Permanece abierta convocatoria a consejerías del ITE

Desde el 29 de abril y hasta el 21 de mayo próximo permanece habilitado el Sistema de Registro de Aspirantes a ocupar alguno de los tres espacios de Consejera o Consejero Electoral del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), a renovarse este 2021 para un periodo de siete años.

De ahí que la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala invitó a quienes deseen participar en el concurso a consultar las bases en: https://cutt.ly/LbDyhrs.

La instancia anotó que las personas interesadas en ocupar los cargos referidos deberán cumplir diversos requisitos, entre los que se encuentran: tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial para Votar vigente.

- Anuncio -

Además, al día de la designación, las y los interesados deberán tener más de 30 años cumplidos; poseer título profesional de nivel licenciatura, con antigüedad mínima de cinco años; gozar de buena reputación y no haber sido condenadas o condenados por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.

Las y los participantes deberán ser originarios de Tlaxcala o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años anteriores a la fecha del nombramiento, salvo el caso de ausencia por servicio público, educativo o de investigación por un tiempo menor de seis meses.

La delegación del INE estableció que, entre las novedades de la convocatoria, está el no haber sido personas condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público; no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; no ser persona inscrita o tener registro vigente como persona deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.

La Junta Local Ejecutiva también reveló las fechas relevantes del proceso de selección de las consejeras y el consejero que serán designados a más tardar el 29 de octubre próximo. Tras la habilitación de formatos y el Sistema de Registro de Aspirantes referido, a más tardar el 25 de junio será realizada la publicación de la lista de personas aspirantes que cumplen con todos los requisitos legales.

- Anuncio -

Luego, el 10 de julio de 2021, será aplicado el examen a las y los aspirantes que hayan cumplido los requisitos legales y documentales señalados a través de la modalidad de “Examen desde casa”, por medio del programa dispuesto por el CENEVAL, para que sean publicados a más tardar el 28 de julio de 2021.

El 14 de agosto procederá la aplicación del Ensayo Presencial, del cual serán entregados los resultados a más tardar el 21 de septiembre. Las y los candidatos cuyo ensayo resulte idóneo, podrán acceder a la etapa de entrevista, conforme al calendario establecido por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (CVOPL), las cuales serán transmitidas en tiempo real en el portal del Instituto www.ine.mx y estarán disponibles en esa página oficial.

Tras la conclusión del procedimiento, las Consejeras o los Consejeros Electorales designados iniciarán su encargo y rendirán protesta en el Consejo General del ITE y en ese acto deberán rendir la protesta de Ley.