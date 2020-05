Pérdida de una lengua indígena es resultado del no reconocimiento de un derecho, advierte Inali

La pérdida de una lengua indígena es la consecuencia de que no se reconoció ese derecho humano, por lo que no importa si la hablan una, 20 o 50 personas o toda la comunidad, si la población se autoadscribe como originaria y tiene la preocupación de recuperar su idioma, hay que hacer lo necesario para preservarlo, aseveró Almandina Cárdenas Demay, directora general adjunta académica y de políticas lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

La funcionaria federal recordó que el Inali emitió la recomendación INALI.C.B.5.2/001/2020 de fecha 24 de enero del presente año, dirigida a la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), a fin de que garantice educación indígena obligatoria en lengua materna y en español.

Ese exhorto derivó de una declaración del titular de la SEPE, Florentino Domínguez, a un medio de comunicación local, en la que expresó que considera poco viable impartir educación en náhuatl y otomí en las escuelas del estado (como lo habían pedido representantes indígenas tlaxcaltecas al presidente Andrés Manuel López Obrador durante una visita de este a la entidad), además de que no era pedagógicamente conveniente y de que tampoco hay suficientes recursos humanos y materiales.

Cárdenas Demay expuso a La Jornada de Oriente que el Inali consideró importante realizar un señalamiento en el sentido de que el Estado mexicano y, en este contexto particular el de Tlaxcala, tienen la obligación de atender la solicitud, “sustentada en un gran marco legal empezando por el estatal y el federal, donde se establece la importancia de la educación bilingüe e intercultural para la población indígena”.

Sobre todo –subrayó– si es una comunidad que se reconoce como originaria, pues la autoadscripción es el criterio fundamental, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para decir cuándo una población lo es o no lo es.

“Si una localidad se asume como indígena y pide educación bilingüe, tendría que recibir esa atención, por lo que en ese sentido el Inali emitió la recomendación. Ya hay una contestación de la SEPE, sé que ya hubo una intención o una voluntad de hablar del tema, pero aún será analizada, por lo que no se puede adelantar si el Instituto dará otro paso, ya que eso dependerá del sentido de esa respuesta”.

-¿Es justificable el argumento de una escasez de recursos para no atender una solicitud?.

-Es un tema en el que nosotros como Inali nos hemos topado con muchas puertas cerradas con ese argumento.

“Desde que este país se reconoce como nación plural y que su diversidad se encuentra sustentada en sus pueblos indígenas, como se establece en el artículo Segundo constitucional desde 2001, el Estado mexicano tiene la obligación de atender a la población a partir de reconocer esa diversidad cultural y lingüística”.

Es decir todas las instituciones de la administración pública están sujetadas a esa disposición legal, “y esto significa un cambio radical respecto de la forma en que previamente se llevaban a cabo las políticas, en las que solamente el español era reconocido como lengua nacional u oficial de facto, en las que las indígenas no pintaban, no estaban presentes en el ámbito público”.

Actualmente –añadió– ese reconocimiento institucional “obliga a la atención en función de su carácter cultural y lingüísticamente diverso; sin embargo, este precepto no ha transformado la práctica en las instituciones“.

“En el Inali nos sucede constantemente que cuando se trata de hacer traducciones de mensajes dirigidos a población indígena, nos lo piden como si fuera esta la única instancia encargada de hacer ese tipo de trabajo, cuando en realidad todas las dependencias deberían hacerlo, contar con traductores y pagarles lo justo y generar sus propios materiales en lengua originaria”.

Constantemente, cuando se les responde que eso les corresponde a ellas y no al Inali, “la respuesta invariable es la de no tenemos recursos asignados para ello”, indicó.

Puntualizó que este es un tema “que debe ir cambiando en el Estado mexicano en general”, pues se tiene que hacer una planeación presupuestaria que tome en cuenta este tipo de atención a la población indígena en su lengua, por lo que en el ámbito educativo también tendría que estar considerado.

Por otra parte –resaltó–, no forzosamente es un tema de dinero, muchas veces es simplemente una cuestión de voluntad; hay escuelas donde los maestros, aunque no sean indígenas, tienen la apertura para dar un espacio a las lenguas originarias cuando en su aula tienen a niños indígenas que las hablan.

En esos casos las lenguas maternas tienen un lugar legítimo, porque le permiten a las y los estudiantes expresarse a través de ellas, incluso para trabajar en temas de lenguaje, exponer ejemplos o realizar investigaciones entre sus familiares que les permitan recuperar conocimientos o léxico, acentuó.

“A veces solo es cuestión de tener la voluntad de hacerlo y no se necesita invertir mucho más dinero, creo que poner de entrada eso como un pretexto, la escasez de recursos, me parece poco afortunado porque existen muchas maneras de incluir a las lenguas indígenas en la educación”.

Asimismo, resaltó que en el Inali “nos sorprende un poco que una comunidad”, como la de Guadalupe Ixcotla, municipio de Chiautempan, preocupada por recuperar el náhuatl, “vea como principal opción o solución única, que sea enseñado a los niños en la escuela, que no es forzosamente el mejor lugar para rescatarla”.

Realzó que la lengua materna puede cumplir una función importante, pero lo es más que se hable en la comunidad, de ahí que consideró que hay otros mecanismos y estrategias “que sería muy interesante poder explorar con la gente de Ixcotla y que no solo tenga que pasar por las aulas”.

-La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no percibe discriminación a pueblos indígenas por parte de instituciones públicas, pero¿Este tipo de respuestas proveniente de una autoridad educativa pudiera considerarse una violación a derechos?

-Depende de qué entendemos por derechos.

“En el caso de los lingüísticos, ciertamente son muy poco conocidos, poco entendidos. Llama la atención que generalmente este es el único derecho identificado y que por tanto mientras la persona no sea discriminada por ejercerlo, ya se está respetando”.

Pero esa es una visión “terriblemente reduccionista”, porque –remarcó– hablar una lengua es un acto social, un acto comunitario; es forzosamente un derecho colectivo y no puede sustraerse a lo individual.

“Consideramos que sí es importante tener una perspectiva mucho más amplia de reconocimiento de estos pueblos y su derecho a la educación, a la lengua. Un argumento frecuente es el de, es que ya no hablan la lengua o ya son muy poquitos, unos cuantos viejitos, entonces ya no es una comunidad originaria, y pareciera que por eso no se les tiene que reconocer”, insistió.

Justamente –destacó– la pérdida de la lengua “es la consecuencia de que no se reconoció ese derecho; no importa si la hablan una, 20 o 50 personas o toda la comunidad, si la población se autoadscribe como indígena, si tiene la preocupación de querer recuperar su idioma o no dejar que se pierda, debe ser considerada como tal y ser atendida en su lengua en el estado que esté, si la está perdiendo hay que hacer lo necesario para evitarlo”.

Eso implica a muchas gentes, a las del ámbito educativo y a las de cualquier otra dependencia, por ejemplo en una clínica de salud tendría que haber por lo menos un intérprete o que el servicio sea prestado en la lengua que corresponda, asentó.

Debe haber mayor apertura con estas comunidades, indica.

-El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) reconoce a Ixcotla como comunidad indígena, ¿puede ser un soporte suficiente para que esta insista en la defensa y preservación de su lengua?.

-Absolutamente, es un respaldo, pero bastaría con que la comunidad se autoadscriba como tal; hay mucho marco legal: La Ley General de Educación y la estatal; los artículos 1 y 2 constitucionales; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, entre otras.

“El Inali tiene la facultad de asesorar y de trabajar con los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Hay plena disposición de hacerlo con la SEPE o con el municipio para buscar estrategias para la revitalización de las lenguas indígenas”, sostuvo.

La funcionaria anotó que debe haber una mayor apertura al diálogo con los pueblos indígenas. “Este tipo de necesidades tienen que trabajarse de manera corresponsable, instituciones y comunidad; por tanto, son necesarios los mecanismos de interlocución y de construcción conjunta”.