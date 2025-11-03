Pepenadores exigen reapertura del relleno sanitario de Panotla tras cierre sin previo aviso

Pepenadores de Panotla se apostaron afuera del relleno sanitario “Tonsil”, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) del gobierno del estado determinó su cierre –denunciaron– sin notificación previa. Los trabajadores señalaron que esta acción afecta directamente a más de 250 familias que dependen económicamente de la recolección y clasificación de residuos.

De acuerdo con los testimonios de los afectados, el cierre se concretó durante la madrugada del pasado sábado, cuando personal de la dependencia estatal retiró la maquinaria del sitio. “Está cerrado desde el día sábado, vimos algo sospechoso el viernes porque la máquina la habían dejado lista para llevársela. A las 3 de la mañana vinieron los de Medio Ambiente y la empezaron a sacar”, relató uno de los pepenadores.

Los trabajadores aseguran que no existió ningún aviso formal ni comunicación por escrito sobre la decisión del gobierno estatal. “Si iban a cerrar, nos hubieran notificado, con un papel, algo. No nos notificaron nada, por eso hicimos esto”, comentó.

Desde entonces, decenas de pepenadores permanecen a las afueras del relleno sanitario, a la espera de una explicación y en exigencia de que se rehabilite el espacio, pues aseguran que aún tiene capacidad para seguir operando. “Dicen que el relleno ya llegó a su capacidad, pero si usted se asoma, verá que hay mucho terreno para seguir trabajando”, afirmaron.

El grupo de trabajadores manifestó que el presidente municipal de Panotla, Idelfonso Carro Roldán, acudió a dialogar con ellos y mostró disposición para mediar con las autoridades estatales. “Nos dijo que no se iba a mover más la máquina y nos trajo agua y comida. Por parte del presidente sí hemos recibido apoyo”, señalaron.

Los pepenadores sostienen que lo que solicitan ahora es la rehabilitación del relleno sanitario y la continuidad de su fuente de trabajo. “Queremos que se rehabilite el relleno y que volvamos a trabajar. No queremos pleito, sólo solución”, dijeron.

Además, denunciaron presuntos malos manejos dentro del sitio, pues el encargado designado por la Secretaría de Medio Ambiente, identificado como Zenón Morales, presuntamente pedía cuotas de combustible a los trabajadores. “Desde que llegó empezó a pedirnos diésel, decía que no le alcanzaba lo que le daban. Pero la basura nunca se tapaba, sólo pedía y no hacía su trabajo”, acusaron.

Según los pepenadores, Morales habría recibido semanalmente donaciones equivalentes a unos 300 litros de diésel, aportados por los propios trabajadores, sin que se observaran mejoras en la operación del relleno.

Respecto a la reunión sostenida con autoridades ambientales, los pepenadores aseguraron que ya se habían manifestado preocupaciones sobre el futuro del sitio y la posibilidad de recibir apoyo. “Nos dijeron que habría programas y recursos, incluso que podríamos acceder a apoyos, pero hasta ahora no ha pasado nada”, comentaron.

Los trabajadores reconocen que existen impactos ambientales derivados del manejo de residuos, pero insisten en que el cierre abrupto no es la solución. “Puede ser que afecte al medio ambiente, pero también hay que ver nuestro lado: de aquí depende el sustento de nuestras familias”, señalaron.

De no haber respuesta por parte de las autoridades estatales, los pepenadores advirtieron que mantendrán su manifestación de manera indefinida. “Vamos a seguir aquí hasta que nos den una solución, porque nos dejaron sin trabajo de un día para otro”, expresaron.

Entre las demandas adicionales, solicitan que, en caso de que el cierre sea definitivo, se les otorgue una liquidación o compensación, ya que su fuente de ingreso desapareció sin previo aviso ni alternativas laborales.

El relleno sanitario “Tonsil”, según los trabajadores, aún tiene capacidad para recibir residuos si se realiza una rehabilitación técnica. Por lo que piden que se realicen obras de mantenimiento, manejo adecuado de la basura, sobre todo, de desechos biomédicos para garantizar condiciones seguras tanto ambientales como laborales.

Mientras esperan la intervención de la SMA, los pepenadores mantienen su presencia en el sitio, pidiendo “una respuesta con papel en mano” que les asegure el futuro de su trabajo y el sustento de sus familias.