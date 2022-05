Pedirán a la CNDH revisar actuación del MP y jueces en caso del feminicidio de Cecilia

Ante lo que considera un retardo en la emisión de una sentencia justa, Efrén López Hernández pedirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CEDH) revisar la actuación del Ministerio Público y de jueces en el caso de feminicidio de su hija Cecilia, perpetrado en mayo del año pasado.

Mencionó que solicitó por escrito el acompañamiento a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a través de un visitador que observara el desarrollo de la audiencia, pero no se presentó ninguno, por lo que remarcó que esta instancia ya fue agotada, pues ha sido omisa y “los familiares de las víctimas estamos más desprotegidos… parece que en el discurso les importan más los delincuentes”.

Y es que nuevamente fue diferida la audiencia intermedia que estaba programada desde el pasado 11 del presente mes, pero que este miércoles 25 fue aplazada con el argumento de que los abogados del presunto imputado solicitaron el procedimiento abreviado con una propuesta de reparación del daño, a efecto de obtener como beneficio la reducción de la pena por este delito, del cual se ha declarado confeso.

En rueda de prensa que ofreció en Las Escalinatas de la ciudad de Tlaxcala, dijo que se siente consternado por esta situación, pero que “lo más cínico es que los mismos del MP (Ministerio Público) están de acuerdo y están con ellos”.

Apuntó que pese a las pruebas que ha documentado, “no es posible que la procuradora no vaya a tomar cartas en el asunto”; asimismo resaltó que no es suficiente ninguna reparación del daño que se ofrezca a familiares, por lo que reiteró que exige una sentencia justa hacia el feminicida de su hija, de 40 a 70 años de prisión, como lo establece la ley.

Advirtió que no acudirá a la audiencia, a celebrarse el 22 de junio próximo, “con esa MP que no tiene ética, se la pasó riéndose como si fuera un asunto normal, no es posible que siendo mujer no se solidarice con las mujeres”.

Consideró que deja mucho que desear el sentido del discurso de las servidoras públicas y “de las fotos” a lo que sucede en la realidad; “si quisieran reivindicarse con la vida y con la exigencia de justicia de las mujeres, habría avances en las carpetas de investigación en los casos de feminicidios y desapariciones.

Anotó que esas funcionarias tienen la posibilidad de cambiar “un poquito el sentir y el dolor de todos los familiares de las víctimas, es injusto lo que estamos viviendo”.

Reiteró su llamado a las autoridades para “que hagan su trabajo”, que aquellas encargadas de procurar e impartir justicia lo hagan con perspectiva de género y que los y las diputadas locales permanezcan atentos a las resoluciones jurisdiccionales. “Ya basta”.

“Tlaxcala daría un mal mensaje si con todas las pruebas contundentes que tenemos no hay justicia; hoy con esa indignación digo a la gobernadora Lorena Cuéllar que si no se ha podido reunir con familiares de víctimas, no se preocupe nos estará escuchando”.

Recalcó que a pesar de la amenaza que ha recibido a través de una llamada telefónica, no lo van a asustar ni a cansar; sin embargo, subrayó que no recurrirá a las autoridades a denunciar ni a solicitar protección porque desconfía de ellas.

López Hernández (exalcalde de Cuapiaxtla) estuvo acompañado de Patricia Zenteno, secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado, por lo que respondió que el acompañamiento de personajes partidistas no politiza su movimiento de exigencia de justicia.