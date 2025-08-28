Pedirá Tlaxcala a Federación autorización de polo de desarrollo para reciclar basura; analiza con Semarnat propuestas de ubicación 

El gobierno de Tlaxcala solicitará a la Federación la creación de un Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar, orientado al reciclaje de residuos, el cual podría establecerse en la zona centro–norte o poniente del estado, adelantó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), Pedro Aquino Alvarado.

- Anuncio -

Refirió que recientemente la Federación lanzó este programa “que estábamos esperando mucho”, ya que originalmente nada más iniciaría en Tula, Hidalgo, por ser considerado “infierno ambiental” en el país, por lo que el parque industrial de ese lugar se transformaría en uno con vocación de aprovechamiento de desechos.

Ello –agregó– no significa que ahí mismo se hace toda la fase, pues se pueden recibir residuos previamente procesados para llevarlos a coprocesamiento o a un destinatario final.

“Existen algunos mercados que compartimos, por ejemplo, hay residuos textiles que se generan en Hidalgo, pero que se traen a Tlaxcala como insumos para la industria local de este ramo y se convierten en materia prima al darle algún tratamiento”, dijo.

- Advertisement -

El secretario resaltó que de acuerdo con el decreto publicado se van a ofrecer beneficios fiscales a las inversiones en esta materia, por lo que “nos interesaría mucho que las empresas tlaxcaltecas fueran las que hicieran reinversiones en el estado” y pudieran acceder a los incentivos que se darán.

Acentuó que Tlaxcala quiere “levantar la mano” para decir que aspira a que haya este polo en el estado y “que podamos tener de entrada un primer punto de aprovechamiento de los residuos”, pues no toda la tecnología disponible funciona por ser técnica o administrativamente viable, como la energía eléctrica de la que hasta ahora no hay un solo caso de autorización y de la que no se ha demostrado que sirva para reciclar la basura generada en México, ya que no existe una cultura de separación y porque aún se tiene un buen consumo de productos orgánicos.

Sin embargo, subrayó que lo que sí puede haber es la generación de Combustible Derivado de Residuos (CDR) para la industria cementera, o la separación de desechos para venta, por ejemplo.

- Advertisement -

Expuso que la idea es que este polo sea alimentado por algunos centros de transferencia, “de tal manera que podamos seguir teniendo recepción de residuos en el resto del estado” y dijo que la intención es que la entidad sea la primera del país en avanzar más rápido.

Para la propuesta de ubicación, mencionó que la SMA trabaja con el gobierno federal en una prefactibilidad, con base en lo establecido en el decreto, pues el predio debe ser autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que también se deben cumplir requisitos logísticos, pues este polo tiene que funcionar económicamente para que no resulte más caro reciclar o se simule en una acción ambiental.

Acentuó que Semarnat ya tiene identificadas algunas inversiones, al igual que la SMA, por lo que “creemos que los beneficios que se ofrecen nos va a facilitar la instalación de empresas, principalmente la reubicación de las locales” que además realizan investigación; entre ellas, una recicladora de San Pablo del Monte que da servicios a nivel nacional a tiendas de autoservicio grandes.

Puntualizó que hay un par de propuestas para el establecimiento del polo, el cual debe estar bien conectado a las principales carreteras de la entidad, pero adelantó que no se localizará en la zona de Huamantla donde estará el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebis), sino en el centro–norte o poniente del territorio.

El terreno será aportado por el gobierno estatal, pero –indicó– dentro de los predios propios no tenemos ninguno que cumpla las condiciones, entonces la adquisición tendrá que hacerse.

Mencionó que este proyecto implicaría una sola etapa, pues “evidentemente el crecimiento dependería de la instalación de las empresas”, y añadió que sería un polo de tamaño adecuado a la generación de basura en el estado, por lo menos para los próximos 10 o 15 años.