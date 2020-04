Pedagogía pandémica

Hay consenso que la pandemia agarró al sistema educativo nacional con los dedos en la puerta. El Covid–19 y sus efectos con el confinamiento está mostrando el fracaso del modelo por competencias que suponía que el estudiante tenía la capacidad de construir sus conocimientos a partir de las estrategias de aprendizaje, pero no sólo eso, sino que ha puesto de manifiesto que el sistema educativo de los últimos lustros fracasó en varios de sus ámbitos, entre ellos la actualización y capacitación permanente de los docentes en el uso de las tecnologías de la información, en construir una plataforma educativa digital que acompañara al proceso de enseñanza–aprendizaje, en cerrar las brechas tecnológicas de docentes, administrativos, alumnos y padres de familia.

Si bien no se perderá el ciclo escolar, lo cierto es que habrá una importante ausencia de conocimientos de los contenidos programados en los planes y programas que no podrán ser cubiertos en cursos de verano, remediales u otras modalidades que se están proponiendo para cuando la autoridad sanitaria establezca el regreso a la normalidad. La propuesta de educación a distancia, en línea, virtual o como se le quiera denominar que se está aplicando, presenta serias inconsistencias, en principio la transmisión de cursos escolarizados a distancia no es nada sencilla. Si bien hay esfuerzos dignos de valorarse por parte de profesores y alumnos, lejos estamos de construir un modelo educativo tecnológico que cumpla con rigurosidad con el aprovechamiento académico. Por lo regular lo que se ha observado es que en su mayoría los docentes presentan un rezago tecnológico que no les permite desarrollar estrategias acordes con las unidades de aprendizaje o con los planes y programas. Esto ha generado que la salida común sea solicitar a los alumnos que realicen un conjunto de actividades llamadas tareas en casa, sin que éstas se acompañen de procesos de retroalimentación que cierren la pinza entre contenido, actividad y reforzamiento de conocimientos.

Al rezago educativo se suma la resistencia a incorporar distintas tecnologías que están disponibles, tales como plataformas, uso de redes sociales y aplicaciones, entre otras, que de incluirse facilitarían el proceso de enseñanza–aprendizaje. Para los docentes es más fácil saturar a los alumnos con múltiples tareas, ésta es la queja de miles de estudiantes y padres de familia de todos los niveles. No hay, por decir lo menos, pedagogías alternativas, el arte de enseñar quedó encerrado en una burbuja llamada aula.

Por otra parte, la educación a distancia, en línea o virtual requiere que docentes, alumnos, padres de familia y autoridades educativas estén en sintonía tanto en el uso de la tecnología como en infraestructura tecnológica, sobre esta última existen brechas que responden a la desigualdad social y económica en la que viven millones de mexicanos resultado del modelo económico que caracterizó a las últimas décadas; si bien hay avances aún hay familias que no cuentan con computadoras, impresoras e internet, lo que dificulta el acceso a las actividades que solicitan los docentes. No todos los alumnos tienen el acceso garantizado y pese a que la cobertura digital se ha ampliado por el uso de la telefonía móvil, ésta no necesariamente permite que se puedan desarrollar las actividades de la mejor manera. La brecha tecnológica se amplía por el deficiente acceso a internet, ya sea porque hay lugares donde la señal de plano no llega o bien porque ante el uso masivo se esté colapsando la red. Un problema mayor.

Ante este escenario, vale la pena recordar los esfuerzos inútiles, de dispendio y corrupción que los gobierno han realizado, ¿dónde quedó el proyecto multimillonario de Vicente Fox llamado Enciclomedia o dónde quedaron las miles de tabletas que se otorgaron a las niñas y niños de educación básica con Peña Nieto o dónde quedaron los esfuerzos de las clases de computación supuestamente obligatorias en educación básica ampliándose a nivel bachillerato y universidad, de la mal llamada reforma educativa del sexenio anterior?

De hecho, los esfuerzos inútiles hoy serían sustantivos para resolver en la medida de lo posible la actual coyuntura epidémica, pero como el hubiera no existe, la reconversión educativa tendrá que hacerse con lo que haya. Por ello, lo que sacará adelante el ciclo escolar será la vocación docente, el compromiso con la educación y con el país. Se tendrá que echar mano de las mejores estrategias didácticas, se deberá estar abierto a la tecnología y habrá de recurrir a los tutoriales en línea para ocupar plataformas, pero esto será posible si hay disposición, disponibilidad y apertura para comprender que el mundo de la educación también se transformó. Desde luego que los alumnos deberán hacer su parte, pero para que los niños y jóvenes se sumen a la reconversión se requiere que haya incentivos, motivaciones que no pueden venir si no es de sus profesores, el arte se enseñar hoy más que nunca se hace indispensable, ya está visto que sólo un porcentaje menor de estudiantes es autodidacta, la mayoría necesita el debido acompañamiento pedagógico para que logre sus objetivos. Si el docente no es capaz de ser creativo tecnológicamente hablando, es muy probable que la educación a distancia o virtual o en línea sea un rotundo fracaso. La pandemia nos está dejando muchas enseñanzas, en la educación el futuro nos rebasó, es la pedagogía pandémica. Veamos qué tanto aprendimos.