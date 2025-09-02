Patrimonio cultural y material debe promover la identidad tlaxcalteca frente a los retos de la globalización: INAH

El patrimonio cultural y material debe ser puente que conecte entre el pasado y el futuro, pero también el motor que promueva la identidad tlaxcalteca frente a los retos “de la tremenda globalización”, aseveró José Vicente de la Rosa, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Así lo puntualizó en rueda de prensa sobre el anunció de que el estado será sede del cierre del II Encuentro Iberoamericano del Patrimonio Universitario, el próximo viernes 5 de septiembre con una jornada cultural en los museos Regional del INAH y de Arte de Tlaxcala (MAT).

Anotó que este organismo participará en esta jornada en dos mesas de trabajo; una de ellas con el tema de concepto de barrio histórico y de paisaje histórico urbano, y otra con el de los retos de las ciudades patrimoniales.

Subrayó que el patrimonio cultural y material “debe ser puente que nos conecte entre el pasado y el futuro, pero también el motor que promueva la identidad tlaxcalteca frente a los retos de la tremenda globalización”.

A su vez, Serafín Ríos Elorza, presidente de El Colegio de Tlaxcala (Coltlax), dijo que este encuentro inició este martes en Puebla con la participación de 50 académicos y académicas de universidades de diversos países, como España, México, Perú y Bolivia, entre otras.

Apuntó que el viernes se llevarán a cabo exposiciones de patrimonio inmaterial del estado, como la talavera, las alfombras de Huamantla, el maíz nativo, el maguey, los títeres, el carnaval y la lengua Yuhmú de Ixtenco.

En tanto, Juan Carlos Mora, director de Extensión Cultural de la Secretaría de Cultura (SC), resaltó que se hará énfasis de aquellas estrategias comunitarias que tienen una base histórica y académica sobre la protección, conservación y difusión de las expresiones culturales contemporáneas vigentes.

Luego, Serafín Ríos mencionó que durante este II Encuentro Iberoamericano se abordan diversos temas, como el de la gestión del patrimonio universitario, así como la desconcentración de algunos inmuebles, como los de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) que se han quedado vacíos y representan un mantenimiento caro por su deterioro.

Uno más es el de los procesos de gentrificación en los centros históricos, que “es una preocupación bastante fuerte también porque ha propiciado la expulsión de residentes originales de esos territorios y ello deriva en una ausencia de identidad, pues algunos espacios se han convertido en establecimientos comerciales”, indicó.

Aunque precisó que en la entidad tlaxcalteca no hay patrimonio universitario, pero que sí hay vínculos con Puebla, de ahí que estos temas deben abordarse de manera integral.