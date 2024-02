PATERNALISMO, OTRA FORMA DE SER MATERNAL

Paternalismo, según Bobbio y Matteucci, es “una política social, tendiente al bienestar de los ciudadanos y del pueblo. Que excluye la participación directa de los mismos. Es una política autoritaria y, al mismo tiempo, benévola. Una actividad asistencial para el pueblo, ejercida desde arriba, con métodos puramente administrativos”.

Se considera que la relación paternal en política nace en la Edad Media con la relación entre los soberanos –los reyes– y los súbditos. Se estructura como una relación análoga a la que se da entre el padre y el hijo.

En México, el paternalismo es de larga data, pero se constituye como parte del Estado a partir de la década de 1940 cuando se estructura una visión del Estado como padre de los mexicanos a través de la articulación del Estado–Gobierno–Partido.

En esa lógica, se considera que la tarea de gobernar corresponde al padre, al hombre y, por tanto, la esposa del gobernante, que no fue electa, debe convertirse en la madre de los mexicanos y se crean programas e instituciones para mostrar la cara amable.

A partir del programa Gota de Leche, la presencia y actuación de la esposa del gobernante adquiere el adjetivo de primera dama. Se formaliza hasta llegar a la constitución del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

El Estado, en particular el Poder Ejecutivo, se convierte en la representación del modelo de familia moderna, en la que el padre es proveedor y la madre cuidadora. En esa lógica, la política asistencial adquiere el sentido de maternalismo.

En política quizá la intención se basa en la idea de Lucas: “¿Qué voy a hacer ahora que mi amo está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para cavar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que, cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. ¡Ya sé lo que voy a hacer!”