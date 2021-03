Partidos afectados por pandemia; urgen generar nuevas estrategias: Piñón

Ante las restricciones de movilidad y sanitarias producto de la pandemia que vive el país y el mundo por la Covid-19, los partidos políticos se verán obligados a implementar nuevas estrategias, pues al no poder realizarse mítines, concentraciones ni otras actividades públicas, le deben apostar a las redes sociales o a los medios de comunicación, estimó el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Piñón Valdivia,

En entrevista, el ex diputado local consideró que, en este proceso comicial, en el que habrá de renovarse la Cámara de diputados federal, el Poder Legislativo local, los 60 ayuntamientos, las 299 presidencias de comunidad y la gubernatura, se presenta un escenario diferente en el que los candidatos deben dejar atrás las campañas tradicionales para llegar al electorado.

“A todos los partidos nos afecta de manera pareja porque no permite hacer reuniones, entonces hay más desinformación, ahora estamos al pendiente de la televisión, también estamos atenidos a los medios impresos y digitales de como distribuyen la información para que la gente vaya conociendo sus propuestas”, explicó.



Si bien reconoció que las redes sociales facilitan que los políticos encuentren, escuchen e interactúen con sus seguidores, dijo que esta estrategia no aplica para el electorado de todos los municipios, por lo que se debe pensar en nuevas medidas para buscar el voto, pero se tendrá que privilegiar la salud de los ciudadanos.

“No se pueden hacer reuniones masivas, brigadas, entonces eso nos lleva a trabajar de diferente manera e implementar nuevas estrategias. Se trabaja en algunos lugares con redes sociales, pero no en todo el estado impacta las redes sociales porque hay lugares como Huamantla y Apizaco donde las redes sociales penetran más”.

Insistió que los partidos políticos deberán cambiar de estrategias y transformar la manera de dirigirse a la ciudadanía, pues deben ser responsables y proteger a sus simpatizantes al no aglutinarlos en espacios públicos con el propósito de evitar una mayor propagación del virus.

Por lo anterior, apeló a la prudencia y a la responsabilidad de los aspirantes de los diferentes cargos de elección popular para dejar atrás los eventos masivos.

“Hay temor e incluso mío que me digan tengo una reunión y van estar 200 personas, pues les digo mira mejor lo hacemos de otra manera porque así no, porque tenemos que tener prudencia y que no nos gane la pasión es parte del trabajo, pero hay una responsabilidad cívica de no generar contagios”.