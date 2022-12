Participaron más de 100 adolescentes en acciones para prevenir el embarazo este año: Cisneros

Más de 100 adolescentes de distintos municipios participaron este año en las acciones que impulsa el programa Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM) para prevenir el embarazo en edades tempranas, informó la titular del Instituto Estatal de la Mujer (IEM), Margarita Cisneros Tzoni.

Abundó que el FOBAM es un programa federal y en la entidad se desarrolla en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con el objetivo de prevenir y atender el embarazo en adolescentes, además de empoderar a las jóvenes para que accedan a una vida libre de violencia.

En las acciones de este año comprendieron capacitaciones en liderazgo y sobre los derechos sexuales y reproductivos, en las que participaron más de 100 estudiantes de planteles de niveles de educación secundaria y media superior de los municipios de Calpulalpan, San Pablo del Monte, Huamantla y Tlaxcala capital, expuso.

- Anuncio -

“Son municipios grandes en población, pero que también ahí se ha detectado este fenómeno social del embarazo en adolescentes, entonces a través de esta escuela se pretende que con la formación de los liderazgos” se promueva el empoderamiento de las adolescentes y la toma de decisiones más asertivas.

“Estamos hablando de generaciones de jóvenes que se están preparando en la toma de decisiones y estas escuelas sí han tenido un resultado importante para la prevención del embarazo”, pues la estrategia cuenta con el apoyo de expertos en la materia, quienes imparten las sesiones de capacitación a los jóvenes sobre diversos temas de educación sexual.

- Anuncio. -

Comentó que el FOBAM incide en las entidades federativas para la erradicación del embarazo infantil y prevención del embarazo en adolescentes. En Tlaxcala, también colaboraron el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), la Secretaría de Educación Pública de Estado (SEPE), la Secretaría de Salud (Sesa) y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Los resultados de los trabajos desarrollados en el presente año se presentaron en un foro denominado Fortalecimiento de Liderazgos Adolescentes, que se llevó a cabo el pasado 13 de este mes, recordó.

- Anuncio.. -

Sin embargo, Cisneros Tzoni destacó que la actividad no termina al cierre del ejercicio fiscal, pues “queda, de alguna manera, esa puerta abierta de asesoría permanente con quien encabeza el proyecto, de las pláticas que he tenido con quienes desarrollan me dicen que sí les llaman las adolescentes, sí los consultan, porque a veces es difícil comentar ciertas situaciones de educación sexual en la familia”.