Participan más de 200 atletas en el Primer Control de Atletismo rumbo a Nacionales Conade 2023

El gobierno del estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), realizó con éxito el Primer Control de Atletismo rumbo a Nacionales Conade 2023, el cual contó con la participación de 250 deportistas de distintos municipios de la entidad, como parte de las estrategias para la promoción y desarrollo del deporte, así como la captación de talentos.

Los participantes realizaron pruebas en pista y campo en las categorías sub 14, sub 16, sub 18, sub 20 y sub 23, donde dejaron lo mejor de sí en un ambiente de fiesta deportiva que fue gratuita para la ciudadanía.

Al respecto, la titular del IDET, Madaí Pérez Carrillo indicó que en este primer filtro se observaron nuevos talentos a los cuales se les dará seguimiento para la máxima justa deportiva amateur que hay en el país.

“Queremos ver el nivel de nuestros deportistas, tenemos confianza en que a partir del seguimiento metodológico que se les dará a quienes mostraron que tiene nivel, podremos llevar una selección más sólida a Nacionales Conade, además de que muchos niños y jóvenes que participaron seguirán esforzándose y entrenando para tener un mayor nivel”, indicó.

Las pruebas como parte del programa de competencia en este primer filtro fueron en pista 60 metros, 150 metros, 200 metros, 300 metros, 500 metros, mil metros, 2 mil metros marcha, mil metros marcha, 2 mil metros marcha y 5 mil metros marcha, entre otras; mientras que para la modalidad de campo son salto de longitud, impulso de bala, lanzamiento de disco y de jabalina.

Este control forma parte de los eventos de preselección con perspectiva a la conformación de la selección estatal que participará en el proceso clasificatorio de Juegos Nacionales Conade 2023, organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y que tendrá sede en el estado de Tabasco.