Jueves, septiembre 4, 2025
Participan 55 productores avícolas tlaxcaltecas en intercambio tecnológico en Jalisco

La Redacción

La Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA) encabezó una gira de intercambio tecnológico con 55 productores avícolas tlaxcaltecas en el marco del 15° Pre Congreso AVILAB, celebrado en el Centro de Convenciones Olimpo en el estado de Jalisco.

El encuentro de carácter técnico y formativo reunió a productores provenientes de nueve municipios tlaxcaltecas –Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, San José Teacalco, Xaloztoc, Cuaxomulco, Yauhquemehcan, Papalotla, Teolocholco y Zacatelco–, acompañados por la asesora técnica de la cadena productiva aves, Carmina Adriana Flores Vázquez.

Durante el Pre Congreso, que es la antesala al Congreso de la Asociación de Veterinarios Especialistas en Ciencias Avícolas de Occidente (Avecao) 2025, los asistentes participaron en talleres prácticos, conferencias especializadas, mesas de diálogo y presentaciones de casos de éxito. Además, abordaron temas estratégicos como manejo sanitario, nutrición, bioseguridad, bienestar animal, comercialización y sostenibilidad.

El objetivo central fue fortalecer las capacidades técnicas de los productores, fomentar el aprendizaje colaborativo y promover la articulación entre los distintos eslabones de la cadena avícola.

Este evento, organizado por la Avecao, está dirigido a pequeños y medianos productores, asesores técnicos, estudiantes y representantes de instituciones comprometidos con el desarrollo del sector.

Las herramientas adquiridas permitirán mejorar las prácticas productivas en las unidades familiares, elevar la calidad sanitaria y fortalecer la competitividad de Tlaxcala en el mercado nacional.

