Participan 200 atletas en la cuarta carrera del Reto Serial Tlaxcallan

Con energía, compromiso y espíritu deportivo, un total de 200 corredores de distintos municipios y estados vecinos participaron en la cuarta edición del Reto Serial Tlaxcallan “Trail Nahui Altepetl”, organizada por el gobierno estatal, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET).

Esta carrera forma parte del proceso de preparación rumbo al Medio Maratón Internacional Tlaxcallan 2025, que se celebrará el próximo 5 de octubre.

El recorrido inició en la comunidad de Tizatlán y concluyó en las cabañas Techichilco de Los Reyes Quiahuixtlán, atravesando caminos de asfalto y terracería con pendientes que exigieron lo mejor de cada atleta.

La ruta puso a prueba la resistencia física y fortaleza mental de los participantes, quienes completaron la carrera con entusiasmo.

El arranque estuvo encabezado por el presidente municipal de Totolac, Benjamín Atonal Conde; el presidente de comunidad de Tizatlán, Porfirio Padilla Méndez; y el titular de Cultura Física y Promoción Deportiva, Gustavo Capetillo Sánchez, en representación del director del IDET, Daniel Moncayo Cervantes.

Durante el evento, Capetillo Sánchez destacó que el Reto Serial Tlaxcallan fortalece la preparación de los corredores e incentiva a las nuevas generaciones a realizar deporte al aire libre.

Con esta cuarta fecha, el Reto Serial Tlaxcallan se consolida como una iniciativa que impulsa el deporte, fomenta hábitos saludables y prepara a los corredores para competencias de mayor exigencia.