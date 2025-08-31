Domingo, agosto 31, 2025
NoticiasDeportes

Participan 200 atletas en la cuarta carrera del Reto Serial Tlaxcallan

La Redacción

Con energía, compromiso y espíritu deportivo, un total de 200 corredores de distintos municipios y estados vecinos participaron en la cuarta edición del Reto Serial Tlaxcallan “Trail Nahui Altepetl”, organizada por el gobierno estatal, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET).

- Anuncio -

Esta carrera forma parte del proceso de preparación rumbo al Medio Maratón Internacional Tlaxcallan 2025, que se celebrará el próximo 5 de octubre.

El recorrido inició en la comunidad de Tizatlán y concluyó en las cabañas Techichilco de Los Reyes Quiahuixtlán, atravesando caminos de asfalto y terracería con pendientes que exigieron lo mejor de cada atleta.

La ruta puso a prueba la resistencia física y fortaleza mental de los participantes, quienes completaron la carrera con entusiasmo.

- Advertisement -

El arranque estuvo encabezado por el presidente municipal de Totolac, Benjamín Atonal Conde; el presidente de comunidad de Tizatlán, Porfirio Padilla Méndez; y el titular de Cultura Física y Promoción Deportiva, Gustavo Capetillo Sánchez, en representación del director del IDET, Daniel Moncayo Cervantes.

Durante el evento, Capetillo Sánchez destacó que el Reto Serial Tlaxcallan fortalece la preparación de los corredores e incentiva a las nuevas generaciones a realizar deporte al aire libre.

Con esta cuarta fecha, el Reto Serial Tlaxcallan se consolida como una iniciativa que impulsa el deporte, fomenta hábitos saludables y prepara a los corredores para competencias de mayor exigencia.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Consideraciones del Acuerdo número 21/08/25

Gustavo Santin Nieto -
Cartas a Gracia. Como señalaría en la carta que envío hoy, lunes 1 de septiembre de 2025 y a tan solo 15 días de la...

Venezuela alista defensa si EU “pone un pie” en su territorio

La Jornada -
Sputnik Caracas. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó este domingo que su país se prepara para luchar, en el caso de que EU...

Tlaxcala presenta red de puntos culturales para acercar la oferta artística a las comunidades

La Redacción -
La Secretaría de Cultura del estado presentó el programa "Punto Cultural", iniciativa que busca consolidar una red cultural incluyente, cercana a la población y...

Más noticias

Venezuela alista defensa si EU “pone un pie” en su territorio

La Jornada -
Sputnik Caracas. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, afirmó este domingo que su país se prepara para luchar, en el caso de que EU...

Persiste desacuerdo entre Morena y PAN en elección de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

La Jornada -
Enrique Méndez y Georgina Saldierna Ciudad de México. El diálogo entre las bancadas de Morena y del Partido Acción Nacional no ha decantado en un acuerdo...

Presidencia va por alza al IEPS en bebidas azucaradas

La Jornada -
Enrique Méndez y Fernando Camacho La Consejería Jurídica de la Presidencia confirmó a los diputados de Morena las iniciativas prioritarias para el periodo de sesiones...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025