Participación política de la mujer en Tlaxcala

Existen distintas investigaciones que se han realizado en el estado de Tlaxcala para analizar, explicar y comprender la participación política de la mujer. En este caso nos referiremos al importante tema de la paridad de género en los procesos político–electorales, en particular de las últimas elecciones celebradas en el año 2021, donde se renovó gubernatura, diputados locales, presidencias municipales, presidencias de comunidad y diputados federales.

Para el caso de Tlaxcala, la participación política de las mujeres es muy destacada, en general se puede afirmar que las mujeres votan en mayor porcentaje que los hombres en las elecciones, esta participación debería ser aprovechada para el desarrollo de sus comunidades en la atención de los diversos problemas públicos, es predecible que en la elección de 2024 se mantenga ese comportamiento.

En las elecciones de 2021, donde se eligieron presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, presidentas de comunidad, diputados locales y gobernador, según los registros de Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), fue mayor el número de mujeres que se postuló para ocupar puestos de elección popular, en total participaron 9 mil 995, prácticamente 10 mil mujeres estuvieron en las boletas electorales, un dato muy significativo. Otro dato relevante es que en esa elección (2021), la participación electoral fue de 65.8 por ciento en general, pero las mujeres tuvieron una participación superior al de los hombres en un 10 por ciento, 70.2 por ciento que estaban en condiciones de votar de la lista nominal sufragó.

Ese comportamiento se ha registrado en los últimos años y en los procesos político–electorales, sin embargo, a pesar de su amplia participación, siguen temas pendientes en la agenda política de las mujeres. De hecho, diversos estudios lo han ido demostrando, sobre todo en el espacio municipal y en las presidencias de comunidad.

--

Para dar un panorama de la paridad de género, se retoma la tesis de maestría de Vianey Flores Paredes, quien realizó su tesis de posgrado en Análisis Regional en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, trabajo que fue por dirigido por la Dra. Magdalena Sam Bautista, experta en el tema e investigadora reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores/as del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías del gobierno de México.

El trabajo se tituló Democracia y partidos políticos en Tlaxcala: análisis de las resistencias a la paridad de género (2020–2021). Desde el inicio planteó que la paridad de género está asociada directamente a la democracia electoral, a los institutos políticos que conforman el sistema de partidos en Tlaxcala y, desde luego, a la importante participación de la mujer en la vida política en tres vertientes: la primera, es la participación electoral, es decir, el porcentaje de votación de mujeres que votan; el segundo, referido a la creciente participación de la mujer en búsqueda de puestos de elección popular, es decir, estar en la boleta electoral hecho que les permitirá estar en posibilidades de estar en la competencia, ser competitivas y en su caso ganar elecciones; el tercero se refiere a que al lograr triunfos electorales, sean funcionarias de primer nivel, presentan otros desafíos como la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Si bien la paridad de género ya es obligatoria desde el año 2014, fue hasta el año 2019 que se logró que ésta fuera para todos los puestos de elección popular y en otros ámbitos de la vida pública en México; no obstante, ha enfrentado múltiples resistencias, en específico los partidos políticos son de las instituciones que han intentado limitar ésta, en 2021 fue la primera vez que se ejecuta la paridad total en el proceso electoral. Al respecto, entre los hallazgos de la investigación de la Mtra. Flores, se identifican al menos los siguientes: 1. “No obstante, a pesar de que México es un país con régimen democrático, la participación de las mujeres sigue estando en un punto de resistencias por parte de una cultura machista y androcéntrica tanto a nivel nacional como estatal y local. Por lo tanto, el hecho de hablar de una verdadera democracia debe analizarse y reformularse desde una perspectiva de género”; 2. “Respecto a la categoría de resistencia política, se evidenció la condición de desigualdad en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. La misma acción observamos que producen acciones de violencia en contra de las mujeres que participan en política, principalmente, mediante un poder ejercido sobre sus cuerpos, a lo que nosotros le llamamos territorio personal, porque los ataques suelen ser dirigidos y directos, y otros más de manera explícita integrando a todas o a un grupo importante de mujeres”; 3. “Puede argumentarse, entonces, que el objetivo de estas resistencias ejercidas por los partidos políticos es el de no compartir el poder con las mujeres y por la premisa de perder los privilegios autoimpuestos, naturalizados e introyectados por los hombres, la sociedad y también por otras mujeres. Este proceso no es nada reciente, se fue dando a través de la historia”.

. . .

Con algunos de esos hallazgos y otros estudios que se pueden seguir analizando, queda claro que la participación política de la mujer va en crecimiento, que la paridad no necesariamente significa que haya un cambio sustantivo en el ejercicio del poder en la búsqueda por la representación política y, en su caso, en el ejercicio del gobierno donde aún prevalece la violencia política solo por el hecho de ser mujer.