Participa gobierno del estado en Primera Sesión del Consejo de Rectores del Cumex realizada en Tlaxcala

El gobierno del estado presenció el inicio de las actividades de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex), en modalidad híbrida, que tuvo como sede la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx).

Durante el evento protocolario realizado en la Infoteca Central, las autoridades estatales destacaron que este encuentro que convocó a los representantes de las mejores instituciones de educación superior del país, fortalecerá los vínculos para construir una educación superior sólida, de calidad, flexible y de pertinencia social.

“Hemos asumido el compromiso impostergable de acercar más jóvenes a las escuelas y no tengo duda que con su apoyo podremos llegar de manera más eficiente a nuestra sociedad, sus comunidades y estratos sociales (…) no tengo duda de que no existe una mayor fuerza transformadora para una sociedad que la educación”, puntualizaron.

Por ello, la administración estatal manifestó su voluntad de trabajar en conjunto con la máxima casa de estudios de la entidad y en general con todas las instituciones de nivel superior para propiciar una educación con igualdad de oportunidades y que más jóvenes puedan concluir sus estudios satisfactoriamente.

“La única manera de trabajar en equipo es olvidando los colores, trabajando fuertemente para la educación superior de este país y de cada estado (…) esfuerzos como el suyo son una de las mejores herramientas para consolidar el derecho a la educación, de tal manera que la llevemos a cada rincón de manera accesible, incluyente, con calidad y sobre todo gratuita”, expusieron.

En el acto inaugural también fue entregado el reconocimiento Cumex a la Trayectoria Profesional y Académica 2022, al director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Enrique Fernández Fassnacht, quien señaló que esto le representa un aliciente para continuar con la tarea de fortalecer la educación superior del país y superar el difícil escenario económico, político y social que dejó la pandemia.

En su mensaje, el rector de la UATx, Luis Armando González Placencia; el presidente del Cumex, Dante Arturo Salgado González y la directora general de Educación Superior (DGES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Carmen Enedina Rodríguez Armenta, reconocieron la asistencia de las autoridades estatales a esta sesión, al señalar que para las universidades públicas de México es de vital importancia la relación con los gobiernos locales.

“El hecho de que la titular del estado de Tlaxcala esté acompañando este proceso tan importante como es el Consorcio de Universidades Mexicanas, demuestra la relevancia que tiene la educación para el estado y la transformación que se requiere de todas las y los tlaxcaltecas”, dijo Rodríguez Armenta.

Agregó que la actual política de educación superior gira alrededor de una construcción de derechos diversos dirigida a cambiar las desigualdades existentes entre las mexicanas y los mexicanos, en un marco de territorialidad, de acción jurídica y en acción pública.

En la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Consejo de Rectores del Cumex, estuvieron presentes los representantes de las 33 universidades que lo conforman.