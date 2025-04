Participa gobernadora Cuéllar en el Primer Simulacro Nacional de 2025

En punto de las 11:30 horas, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros hizo una pausa durante el evento que se desarrollaba en el auditorio del Centro Cultural “La Libertad” en Apizaco, para participar en las actividades correspondientes al Primer Simulacro Nacional 2025, que se realizó este martes 29 de abril. En este ejercicio, se simuló un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, Oaxaca.

Tras recibir indicaciones de Protección Civil sobre el simulacro, salió del recinto y se reunió, junto con todos los asistentes, en el punto de reunión para continuar con la actividad.

“Con el permiso de la palabra, gobernadora, presidente municipal, […] Recuerden, es muy importante tomar las siguientes indicaciones: no corro, no empujo, no grito y, sobre todo, siempre mantener la calma”, dijo el encargado de realizar el simulacro en ese punto.

Posteriormente, dio el parte a la gobernadora, donde señaló que no hubo reporte de daños ni heridos.

Como muestra de su compromiso para fomentar la cultura de la prevención en Tlaxcala, a fin de proteger la vida de las personas en escenarios de emergencia y evitar riesgos durante algún temblor, la gobernadora Cuéllar Cisneros formó parte de este desalojo en el auditorio.