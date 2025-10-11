Viernes, octubre 10, 2025
Participa alcalde Alfonso Sánchez en reunión previa a la clausura de festejos por los 500 años de la ciudad

La Redacción

El alcalde de la capital, Alfonso Sánchez García sostuvo una reunión de trabajo con los secretarios de: Turismo, Fabricio Mena Rodríguez; de Cultura, Karen Álvarez Villeda y Particular, Gelacio Montiel Fuentes, para afinar los detalles de la clausura por los festejos de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, un evento que marcará el cierre de un ciclo de celebración histórica que ha unido a las familias tlaxcaltecas en torno a su identidad, cultura y orgullo capitalino.

El presidente municipal destacó que la coordinación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Tlaxcala ha permitido llevar a cabo una amplia programación de actividades culturales, artísticas y cívicas en los últimos días.

“Hemos vivido días de fiesta, de reencuentro con nuestra historia y de celebración con la gente; ahora estamos listos para cerrar con broche de oro”, expresó.

Previo a la clausura, el edil capitalino invitó a la ciudadanía a disfrutar del concierto “México de mis amores”, una gala de canciones mexicanas interpretada por la soprano Sofía Ramírez y el pianista Ángel Rodríguez, que tendrá lugar este sábado 11 de octubre a las 18 horas en el Teatro Xicohténcatl.

Asimismo, anunció que el próximo lunes, a las 14 horas, se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución el esperado intento de Récord Guinness del pan de fiesta más grande del mundo, evento con el que se busca dejar una huella memorable en la historia de la capital.

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Se suma Tlaxcala a la atención médica en Puebla por afectación de lluvias

La Redacción -
El secretario de Salud, Rigoberto Zamudio Meneses informó que el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) recibió y brinda atención médica a un paciente pediátrico...

Defensa reconoce a 23 Zona Militar por destacada coordinación con las dependencias en materia de seguridad

La Redacción -
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) hizo extensiva una felicitación a la Comandancia de la 23 Zona Militar y a las autoridades federales...

Gobierno del estado rendirá homenaje al escritor Miguel N. Lira en el 120 aniversario de su natalicio

La Redacción -
En el marco de la conmemoración de los 500 años de la Fundación de la Ciudad de Tlaxcala y con motivo del 120 aniversario...

Lluvias ocasionan la muerte a 24 personas en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro

La Jornada -
Las lluvias de las últimas horas han dejado 24 personas sin vida en cuatro estados: 16 en Hidalgo, cinco en Puebla, dos en Veracruz...

Sheinbaum se reúne de forma virtual con su gabinete ante emergencia por lluvias

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió de manera virtual con integrantes de su gabinete y con seis gobernadores para atender la...

Identifican al ‘dragón espada’, nueva especie de reptil marino prehistórico

La Jornada -
Londres. Investigadores británicos identificaron una nueva especie de reptil marino prehistórico de la familia de los ictiosaurios, el "dragón espada de Dorset", anunció este...

