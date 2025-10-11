Participa alcalde Alfonso Sánchez en reunión previa a la clausura de festejos por los 500 años de la ciudad

El alcalde de la capital, Alfonso Sánchez García sostuvo una reunión de trabajo con los secretarios de: Turismo, Fabricio Mena Rodríguez; de Cultura, Karen Álvarez Villeda y Particular, Gelacio Montiel Fuentes, para afinar los detalles de la clausura por los festejos de los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala, un evento que marcará el cierre de un ciclo de celebración histórica que ha unido a las familias tlaxcaltecas en torno a su identidad, cultura y orgullo capitalino.

El presidente municipal destacó que la coordinación entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de Tlaxcala ha permitido llevar a cabo una amplia programación de actividades culturales, artísticas y cívicas en los últimos días.

“Hemos vivido días de fiesta, de reencuentro con nuestra historia y de celebración con la gente; ahora estamos listos para cerrar con broche de oro”, expresó.

Previo a la clausura, el edil capitalino invitó a la ciudadanía a disfrutar del concierto “México de mis amores”, una gala de canciones mexicanas interpretada por la soprano Sofía Ramírez y el pianista Ángel Rodríguez, que tendrá lugar este sábado 11 de octubre a las 18 horas en el Teatro Xicohténcatl.

Asimismo, anunció que el próximo lunes, a las 14 horas, se llevará a cabo en la Plaza de la Constitución el esperado intento de Récord Guinness del pan de fiesta más grande del mundo, evento con el que se busca dejar una huella memorable en la historia de la capital.