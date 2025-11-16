Parque de la Juventud tiene insalubridad ecosistémica y faunística, señala el Ifset; se vigilará a especies nativas de este espacio, dice

Ezequiel Julio Moreno Pérez, jefe del departamento ambiental del Instituto de Fauna Silvestre del estado de Tlaxcala (Ifset), señaló que el Parque de la Juventud “está completamente insalubre en el sentido ecosistémico y faunístico“.

A propósito de la exigencia de defensores de este lugar, para que no se ponga en riesgo a especies nativas y migratorias con el proyecto de construcción Ciudad de la Juventud, por parte del gobierno estatal, el funcionario participó en una reciente mesa de trabajo entre autoridades y ciudadanos.

Anotó que el Ifset ha sido requerido para vigilar la seguridad de la fauna nativa de este parque, pues “es la que importa, ya que cumple una función ecosistémica”.

Advirtió que este es un hábitat que ya está impactado y que además, de acuerdo a un monitoreo realizado, registra “una gran cantidad de especies invasoras; no es un espacio que sea estable ni saludable a nivel medioambiental, específicamente en materia de fauna silvestre”.

Acentuó que los nichos ecológicos no se delimitan conforme a la actividad humana, “de hecho se hacen y se estrechan” con esta y se urbanizan, como en el caso de los cacomixtles y de los tlacuaches, “los cuales podemos ver hoy en día en los techos de nuestras casas y comparten y habitan, así como lo han hecho las especies invasoras, como perros y gatos que al volverse animales en situación de calle regresan a los hábitat silvestres y se vuelven asilvestrados, lo mismo pasa con la fauna silvestre que se hace parte de las urbes”.

Subrayó que ha tenido conocimiento de que hay una preocupación ciudadana por el Área Natural Protegida (ANP), pero también de que se busca priorizar el aspecto de parque urbano para el uso básicamente humano, con fines de ejercicio físico.

Sin embargo, enfatizó que desde el punto de vista de ANP se deben prever varios factores para evitar que ingresen algunas microbiotas y especies invasoras que pudieran afectar el entorno.

Respecto del proyecto de construir un estanque en el parque, dijo que los humedales artificiales actualmente son importantes en las manchas urbanas, pues son pulmones hídricos que permiten recolocar ecosistemas que han sido desplazados por la fauna invasora.

“En este caso, hay un montón de ejemplares, de roedores, que pueden llegar a ser un problema, como los gatos asilvestrados, y ahí tendremos que participar de manera colectiva porque es un parque al que la gente va con sus mascotas”, señaló.

Por ello, consideró que se debe definir qué es lo que se quiere, porque las y los defensores argumentan que el proyecto representa un ecocidio, “pero en términos específicos, si se habla de convertir al parque en un bosque urbano, se tiene que resignificar el espacio”.

Pidió a la empresa constructora que es fundamental que el humedal artificial “no sea visto como estanque, fuente ni cuestión paisajista, sino como un espacio que sea verdaderamente funcional para la recolecta hídrica y reutilización de este insumo, para el auto sostenimiento del parque y que se vuelva un ciclo sostenible”.

Como Instituto “avalamos el que se puedan generar estos pulmones hídricos”, y si es tipo estanque debe tener una utilidad práctica, resaltó Ezequiel Julio Moreno Pérez.

Observó que ante la sexta extinción de la fauna silvestre que hoy se enfrenta, hacen falta más áreas naturales en esta mancha urbana, pues citó como ejemplo que en el caso de peticiones para la liberación de animales que se encuentran en los zoológicos, no hay forma de responder a ellas porque “ya no hay espacios dónde se puedan distribuir los ejemplares”.

Incluso -destacó-, en la urbe misma se requiere de más entornos que permitan “sensibilizar y pensar en la fauna nativa y no seguirla desplazando”, pues las especies que van a llegar son las mismas que arriban al nicho ecológico que comprende toda el Área Natural Protegida (del Parque Xicohténcatl que está en esta ciudad de Tlaxcala).

“Van a venir, al igual que llegan al zoológico las garzas, no va a cambiar, simplemente van a tener más espacio donde se distribuyan dentro del entorno urbano ya impactado” de por sí. A esto agregó que se debe tener presente que las inundaciones que se registran en las ciudades del estado son porque están erigidas en superficies de aguas naturales que deben encontrar su curso.

Moreno Pérez añadió que las especies que lleguen en lo subsecuente al Parque de la Juventud “van a ser funcionalmente activas en los ecosistemas y no van a tener un impacto mayor medioambiental” al que ya tiene este sitio “que está completamente insalubre en el sentido ecosistémico y faunístico”.