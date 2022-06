Paran labores docentes del Conalep-Tlaxcala para exigir basificación y homologación salarial

Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) Tlaxcala se sumaron al paro de labores convocado por la Federación Nacional de Sindicatos de Académicos (Fenasa) para exigir al gobierno federal su basificación y homologación salarial con respecto a otras modalidades de educación media superior.

La medida de presión se realiza en los tres planteles con los que cuenta el subsistema en la entidad, ubicados en los municipios de Amaxac de Guerrero, Zacualpan y Santa Apolonia Teacalco, en detrimento de alrededor de 3 mil 170 estudiantes que conforman la matrícula.

Ayamaín Silva Pérez, secretaria de Organización del Sindicato Único de Trabajadores Académicos (Sutac), informó que en el Conalep-Tlaxcala laboran 180 docentes, pero en el paro laboral solamente participan los 120 agremiados a la organización, y la parte restante, que la integran unos 40 afiliados al Sindicato Nacional de Docentes del Colegio (Sinadoco) y profesores de reciente ingreso, sí está impartiendo clases.

En rueda de prensa, reveló que más del 80 por ciento de la plantilla ha prestado sus servicios en ese subsistema, sin embargo, no generan antigüedad, además de que no tienen ningún tipo de prestación, solamente con un “recurso base mínimo de 67 pesos mensuales que abarcan despensa y material didáctico, que creo que con eso no se compra ni la décima parte de la canasta básica”.

Por esta razón, decidieron sumarse al paro nacional y a una manifestación que realiza la Fenasa en Ciudad de México para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla su palabra dada el 6 de marzo de 2020 de otorgar bases y homologar los salarios del personal académico del Conalep, que suma alrededor de mil docentes a nivel nacional adscritos a 313 planteles.

A nivel estatal, aseguró que las autoridades tienen conocimiento de esta situación, por lo que el pasado 6 de mayo fueron recibidos por el secretario de Gobierno (Segob), Sergio González Hernández, quien “se comprometió” a ser el puente con el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, pero éste no se ha puesto en contacto con el Sutac.

“Lo que sucedió ayer fue que llegó la subsecretaria de Educación Media Superior, Sandra Corona, a conocer la problemática. Desconoce totalmente nuestra situación, a pesar de que ya entregamos a la SEPE todos los expedientes y evidencias de nuestra lucha, esto sí se nos hace una falta de respeto, que nos digan: ¿cómo están?”.

Silva Pérez recordó que el Conalep es pionero en el subsistema de la Educación Dual, sin embargo, “nuestro salario, sin las prestaciones, es la mitad de lo que se paga en el Cobat, Cecyte o Cbtis, quienes además gozan con otras prestaciones. Si hacemos el mismo trabajo, necesitamos el mismo salario”. Otro sinsentido, abundó, es que el Sindicato de Trabajadores Administrativos del Colegio tiene entre sus prestaciones un bono económico que se les entrega el Día del Maestro.

Respecto a que los agremiados al Sinadoco no participan en este movimiento, pese a que también saldrían beneficiados, comentó que al parecer ese sindicato se formó como contrapeso al Sutac, pues “emitieron un comunicado en el que dicen que ellos van a sacar esto a flote, pues el asunto debe ser resuelto a nivel estatal, pues el recurso es del estado. Es un discurso muy similar al de oficinas nacionales del Conalep”.