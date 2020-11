Paramédicos de la Cruz Roja han sido agredidos por familiares de pacientes con Covid-19: Cuatepotzo

La Cruz Roja no cuenta con ambulancias equipadas para atender y efectuar traslados a hospitales de personas con Covid-19, lo que ha propiciado que personal de la institución sea agredido por familiares de los pacientes al no cumplir con su llamado de auxilio, reveló Luz María Cuatepotzo Padilla, titular de la delegación Zacatelco.

Lamentó que la población no entienda que para el traslado de los enfermos de coronavirus se requieren de ambulancias que cuenten con el equipo necesario para tal propósito y también para evitar riesgos a la salud de los paramédicos; por el contrario, las personas se enojan y arremeten contra ese personal, cuya participación en la institución es voluntaria.

Expuso que esta situación se ha presentado en la delegación Zacatelco de la Cruz Roja –que abarca alrededor de 15 municipios de la zona sur de la entidad– por lo que pidió la comprensión de la población ante las carencias que enfrenta la institución para atender las solicitudes de ayuda para pacientes con Covid-19.

“Muchas veces, la ciudadanía no conoce el protocolo de atención y algunas personas han agredido a personal paramédico porque no le dan atención al paciente, pero no es porque no queramos. Hemos tenido serias complicaciones en el servicio de atención por esta situación”, admitió Cuatepotzo Padilla.