Paralizada entrega-recepción de comisión de Fomento Artesanal en Congreso

A casi mes y medio de que el pleno del Congreso local determinó, por mayoría de votos, reestructurar diversas comisiones ordinarias, aún no se concreta el proceso de entrega-recepción en la Comisión de Fomento Artesanal y Mipymes, reconoció la diputada Luz Guadalupe Mata Lara.

En entrevista telefónica, admitió que todavía no ha sostenido una reunión de trabajo con su sucesor, el diputado de Morena, Víctor Manuel Báez López, quien deberá asumir esa representación, a fin de abordar el proceso de entrega-recepción, por tanto, todavía está al frente de esa comisión ordinaria.

“No he tenido un acercamiento con el diputado Báez y espero que ocurra a la brevedad para que se haga la entrega–recepción, pero no creo que tarde mucho y mientras tanto no he dejado al 100 los trabajos porque aún tengo contacto con artesanos y otros sectores de la micro y pequeñas empresas de la entidad”.