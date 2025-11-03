Para que el aula no se convierta en un campo de batalla. Cada febrero, antes de que empiecen las clases, me acerco al colegio. Lo hago todos los años: llevo los informes del equipo terapéutico de mi hijo, hablo con los docentes, explico cómo se trabaja con él y qué apoyos necesita. No es un capricho; es una estrategia para que el año comience bien, para evitar crisis, para que el aula no se convierta en un campo de batalla sensorial.

Pero hace cuatro años todo fue distinto. Aquella docente nunca me contestó. Le escribí correos, le dejé notas en el cuaderno de comunicaciones, le pedí reunión por medio de la directora. Nada. El silencio. Y detrás de ese silencio, algo más profundo: el desinterés.

A fines de marzo mi hijo tuvo su primera crisis. No quería volver al colegio. Cuando le pregunté por qué, me dijo el nombre de la docente. No quería verla. No quería estar ahí.

La escuela dijo que la culpa era de la familia

Durante una de sus crisis lo abracé por detrás para contenerlo y, en su desesperación, me mordió el brazo. Me dolió el cuerpo y el alma. Cuando logré la reunión, la maestra me dijo: “No puede ser que tu hijo reaccione así por mí”. Entonces le mostré el brazo y le respondí, sin gritar pero con rabia: “Esto es lo que provocaste”.

Ella intentó justificarse diciendo que su acompañante terapéutica “hacía una contención rara”, porque mi hijo solía refugiarse en su pecho. Tuve que explicarle lo que significaba un colapso sensorial: cuando el ruido, la luz y el movimiento se vuelven insoportables, cuando un niño se cubre los oídos y necesita contacto físico para volver a la calma. Pero ella no quiso entender. Tampoco le habían permitido usar canceladores de sonido.

Ese año su papá empezó a trabajar fuera de la ciudad y solo venía los fines de semana. Fue un cambio enorme para él. Pero la escuela dijo que la culpa era de la familia. Que el problema era “emocional”, que yo estaba “estresada”, que no era autismo sino que “la mamá estaba psiquiátrica”. Una vez más, la responsabilidad recaía sobre nosotras.

El sistema no escucha cuando una madre pide ayuda

Los meses pasaron entre notas sin responder y miradas que juzgaban. Hasta que un día, mientras lo bañaba, vi sus piernas cubiertas de moretones. Pensé que tal vez se había golpeado solo, como a veces hacía cuando estaba frustrado. Pero más tarde, con ayuda terapéutica, mi hijo pudo señalar quién lo había lastimado. Dijo que una de las docentes lo pellizcaba. También mencionó a la docente que lo había llamado “insoportable” e “incapaz”: era quien le pegaba en la cabeza.

Ese día entendí lo que significa la palabra violencia institucional. No es solo el golpe o el grito; es la estructura que lo permite. Es el sistema que no escucha cuando una madre pide ayuda.

Mi hijo terminó con un cuadro de gastritis severa. Los médicos hablaron de estrés postraumático. Y todo encajó: el miedo, el llanto nocturno, los ataques de ansiedad. Durante meses se negaba a dormir solo y decía frases sueltas sobre la escuela, como si su cuerpo siguiera recordando lo que la mente trataba de olvidar.

Cuando denuncié, descubrí que no éramos los únicos. Otros padres también habían acusado a la misma maestra por maltrato psicológico. Poco después, ella pidió una carpeta psiquiátrica y dejó la escuela. Años más tarde supe que fue nombrada directora de otro colegio. No sentí alivio; sentí miedo por los niños que vendrían después.

El silencio es lo que perpetúa el daño

He aprendido que muchas madres pasamos por lo mismo: la escuela nos exige silencio para “no estigmatizar al niño”. Pero el silencio es lo que perpetúa el daño.

Hoy acompaño a madres de distintos países. En Perú, en Ecuador, en México, me cuentan historias parecidas. Me preguntan cómo “quitar las estereotipias” porque en sus colegios les dicen que no deben aletear, ni girar, ni balancearse. Yo les explico que esas conductas son autorregulaciones, no síntomas que haya que borrar. Les digo: “Dejen volar a sus hijos. No hacen daño a nadie”.

A veces me agota, pero lo hago porque ellas me acompañan también. En los espacios donde hablo, suelo repetir que lo sensorial y lo orgánico están conectados. Que cuando un niño se tapa los oídos, no es una manía: es su cerebro protegiéndose del ruido. Que cuando una madre autista alza la voz, no es histeria: es conocimiento encarnado.

Lo más duro de esta historia no fue la violencia física, sino la negación institucional. Nadie quiso escuchar. Nadie pidió disculpas. Pero yo sé que algún día estaré apoyando a otra madre que pase por lo mismo. Y ese día, cuando vea el miedo en sus ojos, le diré: “No estás sola. Lo que viviste es real. Y no es tu culpa”.

Transformar el dolor en palabra

La historia de Pimpo refleja lo que el neuroendocrinólogo Bruce McEwen describió en la Annual Review of Neuroscience (2017): que la exposición constante al estrés social altera el equilibrio del sistema nervioso, afectando la inmunidad, el sueño y la digestión. En los niños autistas, cuya conectividad cerebral y sensibilidad sensorial son más altas, este impacto se multiplica.

Por eso, cuando un niño desarrolla gastritis o insomnio tras sufrir violencia escolar, no es un problema “emocional”, sino una respuesta biológica al trauma.

La escuela deja de ser un espacio de aprendizaje cuando obliga a fingir o a soportar el dolor. Y ese daño no se corrige con carpetas administrativas ni discursos vacíos sobre inclusión, sino con acompañamiento, formación docente y políticas que reconozcan las diferencias neurobiológicas como parte de la diversidad humana.

La inclusión no consiste en colocar a un niño autista en un aula y esperar que se adapte. Consiste en adaptar el aula para que todos los cerebros puedan aprender sin miedo, respetando sus formas de comunicación, sus movimientos, sus silencios y su necesidad de autorregulación.

Cuando la escuela lo comprende, el aprendizaje florece. Cuando no, duele.

Y mientras existan madres como Pimpo que transforman el dolor en palabra, la ciencia y la empatía, seguirán recordándonos que educar también significa cuidar.

El costo biológico de no escuchar

Desde la neurobiología del desarrollo, sabemos que el entorno escolar no solo moldea la conducta, sino también el cerebro. Las experiencias educativas regulan la memoria, la atención y el eje del estrés, modulando la forma en que el sistema nervioso responde al entorno. En los niños autistas, esta relación es aún más sensible: la sobrecarga sensorial, la exposición constante al ruido, las luces intensas y la incomprensión emocional pueden activar los mismos circuitos neuronales implicados en el dolor físico.

Sin embargo, lo que muchas escuelas llaman “inclusión” continúa siendo, en la práctica, un proceso de normalización. En un metaanálisis publicado en Frontiers in Psychiatry, Maïano y sus colaboradores (2021) demostraron que los niños autistas tienen entre dos y tres veces más probabilidades de sufrir acoso escolar que sus compañeros neurotípicos. De igual forma, un estudio realizado por Hebron y Humphrey (2014) en el British Journal of Educational Psychology reveló que esta exposición constante al maltrato se relaciona con ansiedad, depresión y síntomas psicosomáticos, producto de la activación prolongada del eje hipotálamo–hipófisis-adrenal.

Estas evidencias científicas confirman lo que muchas familias viven sin nombre ni explicación: que la violencia escolar deja huellas biológicas. Y cuando la escuela no se adapta, el cuerpo del niño se convierte en el espacio donde se imprime el trauma.