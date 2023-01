Para cambiar situación del campo deben asignarle un gasto de 3 mil millones de pesos, considera Barrales

Perfecto Barrales Domínguez, presidente del Consejo Estatal de Productores de Amaranto-Tlaxcala, consideró que para modificar la situación del campo tlaxcalteca deben asignarle los casi tres mil millones de pesos que representan el incremento al presupuesto total que el estado ejercerá en este año.

Consideró que es fundamental cambiar la política que ha privilegiado el desarrollo industrial por encima de la producción de alimentos, a través de un gasto fortalecido para el sector primario tlaxcalteca.

En su opinión, sería importante reorientar los recursos para destinar entre dos mil millones y tres mil millones de pesos para atender al campo, “con mejor tecnología, recuperando terreno agrícola y realizando investigación”, a fin de elevar el rendimiento en las superficies que hay con vocación.

- Anuncio -

Para ello planteó que los dos mil 951 millones 144 mil 135 pesos que registró de incremento el presupuesto de Tlaxcala para este ejercicio fiscal (por la cantidad de 25 mil 571 millones 563 mil 376 pesos), sean canalizados al campo.

Dijo que los 22 mil 620 millones 419 mil 241 pesos restantes, que representan el importe del gasto total aplicado el año pasado, se distribuya de la misma forma que en 2022, “que los sueldos de funcionarios se mantengan igual, ahí no pasaría nada si se dejan así”.

- Anuncio. -

Porque -agregó- los 350 millones de pesos asignados a la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), no son suficientes para resolver la situación actual del sector, además, esa institución “es otra Sefoa (como se denominaba anteriormente a este sexenio), la misma que fue con (Alfonso) Sánchez Anaya, con Héctor Ortíz y con el PRI (Partido Revolucionario Institucional), no se debe permitir que lo siga siendo, ya no debe ser”.

Remarcó que es apremiante la atención a las regiones agrícolas de la entidad, como la oriente donde se ubica el municipio de Cuapiaxtla, ya que es afectada por la instalación de diversas industrias transnacionales, las cuales operan dentro del territorio estatal y en las zonas limítrofes con la entidad poblana.

- Anuncio.. -

Asimismo, recalcó que este tema debe tomarse con seriedad, ya que esas empresas, incluidas las agroindustrias productoras de fresa y brócoli, no solo generan problemas de contaminación, sino que aprovechan la riqueza en recursos naturales, como el agua y la tierra. “A ellas les va muy bien y a nosotros nos va mal”.