Papalotla y Huamantla registran mayor incidencia de cáncer infantil, detecta fundación

Cuando Liam tenía cinco meses de edad fue diagnosticado con leucemia, enfermedad que ha afrontado con un tratamiento durante dos años, al cual ha sobrevivido, y ahora será sometido a un trasplante de médula ósea en el Instituto Nacional de Pediatría (INP), pero con reservas médicas debido a la complejidad de la intervención.

Al igual que este caso, la Fundación Corazonadas de Amor contra la Leucemia A.C. ha atendido a lo largo de sus funciones a alrededor de 50 infantes y adolescentes; actualmente el número es de 45, de ellos, 90 por ciento con este mal y el resto con otro tipo de cáncer.

La mayoría de pacientes son menores de 10 años de edad y hay adolescentes de hasta 17, pues el objetivo social es apoyar a menores de 18, indicó Haydee Noya Cortés, fundadora de esta asociación civil en el estado.

Explicó que no existe una causa que detone este padecimiento en infantes o un factor hereditario de riesgo, pero se ha observado que en el sur de la entidad el municipio de Papalotla registra más casos, ya que son aproximadamente cinco, “eso me genera mucho ruido”, pero no se cuenta con un estudio específico que indique el posible origen.

Otro de los lugares con mayor incidencia es Huamantla, en algunas de sus localidades, pero en todo el estado hay menores afectados, desde la región de Calpulalpan, Benito Juárez hasta Terrenate, Apizaco y Tlaxcala, “de todos los puntos”, añadió.

En México, 70 por ciento de casos son diagnosticados de manera tardía, lo cual dificulta el tratamiento y las oportunidades de vida, de ahí la importancia del trabajo de difusión de signos de alerta de cáncer infantil, dijo.

Actualmente –añadió– la esperanza de sobrevivencia para estos pacientes es de 52 por ciento, con un diagnóstico oportuno y un tratamiento integral, que no solo implica quimioterapia, sino atención psicológica y alimentos, entre otros.

Pero en la experiencia de esta fundación, “cuando llegan muy tarde a recibir atención, la posibilidad de vencer a la enfermedad es de 20 a 30 por ciento; comparativamente con países europeos, donde es de hasta más de 70”, acentuó.

Sin embargo, no existe una estadística actualizada, “por lo que estamos luchando para que se realicen registros nuevos; el 7 de enero pasado se promulgó la disposición que establece esta obligación en el país; necesitamos números para poder trabajar sobre ello”.

Mientras tanto, recomendó a padres de familia estar informados y pendientes de los síntomas que pudiera implicar este mal: fiebre sin causa clínica aparente o sin presentar alguna infección, palidez, cansancio, “pues la siesta no es normal cuando ya están grandecitos”; aparición de moretones, manchas en la piel, dolor en el cuerpo, sangrado de encías y/o reflejo en el ojo; “hay que poner atención en qué es lo diferente”.

Hasta hace poco Haydee Noya impartía en planteles educativos la conferencia “Detecta oportunamente y cambia la historia”, pero debido a la pandemia de Covid-19 ha suspendido esta actividad de difusión.

Señaló que la leucemia más frecuente es la linfoblástica tipo B y puntualizó que no todos los casos tienen dictamen para trasplante, ya que este proceso se realiza cuando existe una recaída después de un tratamiento de quimioterapia, que puede durar de dos a tres años, cuando el mal es muy agresivo, como el denominado mieloides.

Agregó que en este momento, 40 infantes registrados en esta fundación se encuentran en tratamiento y que hay otros más en la fase de vigilancia, pues ya concluyeron sus quimioterapias, pero también algunos han cedido su lugar a pacientes con diagnostico reciente, porque ya terminaron su proceso.

Al tomar como referencia el tamaño del estado, el padrón de 50 pacientes ”es un número abismal” para esta asociación civil que ha apoyado bimestralmente a estas familias, a través de alimentos durante el tratamiento y tres años adicionales en la etapa de vigilancia.

Noya Cortés fundó Corazonadas de Amor contra la Leucemia en abril de 2017 en el municipio de Apizaco, pues en enero su hija, de entonces cuatro años, fue diagnosticada de manera temprana mediante una biometría hemática, realizada al notar algunos cambios.

Los estudios clínicos realizados a los padres de esta niña no mostraron algún factor detonante, como la exposición a químicos o a cierto tipo de contaminación. Ella recibió quimioterapia durante dos años, ya está recuperada y en vigilancia.

Por ello, la organización ha lanzado un llamado a la sociedad tlaxcalteca a solidarizarse con la familia de Liam, vecina de Huamantla, pues el niño será sometido al trasplante y posteriormente seguirá su tratamiento en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT).