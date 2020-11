Pandemia ha obligado a alfombristas de Huamantla a regresar al campo y a oficios: Hernández

Ante la escasez de trabajo provocada por la pandemia de Covi-19 desde hace ocho meses, artesanos de Huamantla han tenido que retomar las actividades agrícolas u oficios para obtener los ingresos necesarios para subsistir, reveló Sabino Hernández Vázquez, artesano que se dedica a la elaboración de alfombras de aserrín.

Esa es la alternativa que encontraron los alfombristas de Huamantla para tratar de subsanar un poco las pérdidas económicas que tuvieron por el cierre y cancelación de eventos turísticos y culturales decretadas por las autoridades tanto de ese municipio como de otras partes del país, a fin de evitar la propagación y el contagio del nuevo coronavirus.

De acuerdo con Hernández Vázquez, la mayoría de los artesanos que elaboran alfombras con aserrín originarios de ese municipio se dedica al 100 por ciento a este arte efímero; “algunos tienen campo y otro oficio que ya habían dejado” y volvieron a retomarlos ante la falta de contratos, “no nos quedó de otra, no es lo mismo, pero seguimos trabajando”.

En su caso, comentó que retomó su oficio de pintor para obtener ingresos con los que sostener a su familia, pues le fueron cancelados los contratos que tenía para festividades y eventos en los meses de febrero y marzo y, sobre todo, para la Feria de Huamantla que se celebra en el mes de agosto de cada año.

“Fue un cambio muy drástico y fuerte el que tuvimos que vivir, como la mayoría de la gente, porque nos cancelaron desde febrero y marzo hasta la fecha, el evento más fuerte era la Feria de Huamantla, que la esperamos con mucho gusto, porque tenemos mucho trabajo, mi familia depende directamente del arte y, actualmente, yo me he mantenido pintando cuadros y antigüedades, eso es lo que me ha mantenido un poco”.

Otros lugares donde también le rescindieron sus contratos fue en Ciudad de México, en Córdoba, Veracruz, en San Luis Potosí y en Aguascalientes, lo cual le provocado pérdidas de hasta el 80 por ciento de sus ingresos, pues únicamente ha vendido alrededor del 20 por ciento de lo que lograba colocar al año, pero “confío en que la pandemia nos deje trabajar mejor el próximo año”.

Hernández Vázquez aseguró que tanto él como sus compañeros artesanos no bajarán la guardia para seguir mostrando su arte efímero, pues algunos de ellos “han tenido contratos esporádicos y pequeños y a mí me hicieron una invitación en Taxco, Guerrero, para el día de muertos, donde hice una catrina con un cubrebocas en honor a todos los fallecidos por la pandemia”.