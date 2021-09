Pandemia ha exacerbado patologías psicológicas que ya existían en la población: DepsiTlax

La pandemia de Covid-19 ha exacerbado patologías psicológicas que ya existían en la población; sin embargo, todavía en el estado aún se tiene la idea errónea respecto del papel del psicólogo y sus alcances, aseveró Juan Carlos Muñoz Sánchez, miembro de la Asociación Civil DepsiTlax y coordinador de la Clínica de Bajo Costo.

Esta organización activó una línea telefónica para brindar atención por parte de especialistas a través de llamada o videollamada, dos o tres meses después del inicio de la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 en 2020, con cuotas accesibles a la economía de 50 a 250 pesos.

A partir de su habilitación se han otorgado 20 servicios efectivos, es un número bastante bajo porque todavía en Tlaxcala se tiene la idea errónea respecto del papel del psicólogo y sus alcances, reconoció.

Muchas de las solicitudes recibidas son para atención de crisis, dato que no ha sido contabilizado; sin embargo, son referidas a las instancias de salud pública; pero —precisó— esta línea fue ideada para llevar procesos terapéuticos formales. “Ese es el motivo por el cual las atenciones son pocas”.

Gran parte de atenciones tienen una relación o correlación con los efectos de la pandemia, principalmente por el confinamiento; las personas buscaban hablar con alguien que no fuera de su entorno familiar y qué mejor que sea un especialista, anotó.

Sin duda —puntualizó—, en todas está el tema de la pandemia, es ineludible, ya sea por el fastidio de la gente de quedarse en casa, de contagiarse o re contagiarse; por tener una vida social limitada, escasez de trabajo y posibilidades; el fracaso de negocios o el duelo que vive tras la pérdida de un familiar directo, de un conocido o de una amistad. Son puntos que se abordan con base en lo que el paciente demanda a lo largo del proceso terapéutico.

“Quienes llaman son personas que, como todas, ya existe en ellas una estructura mental, es decir, un armado particular de su mente que a consecuencia de la pandemia puede sufrir un desordenamiento ya sea ligero o severo, aunque en algunas es completo”.

La patología que presentan en estos tiempos ya preexistía, “pero lo que ocurre con la pandemia es que la exacerba, la hace más notoria”, expresó.

De las atenciones otorgadas por esta organización, casi 90 por ciento son a mujeres y —resaltó— la tendencia, de 2011 a la fecha, es que este sector es el que más se acerca a recibir este tipo de ayuda, respecto del de hombres, cuyo porcentaje es “muy bajo”.

Aunque, sería importante analizar el comportamiento de varones frente a una terapeuta mujer, ya que pudieran sentirse más cómodos con ella que con una persona de su mismo sexo, indicó Muñoz Sánchez.

En cuanto a la población infantil, expuso que DespiTlax no tiene registro de la situación que enfrenta porque no trabaja con este grupo, ya que requiere de una técnica especial, a través de juegos; sin embargo, al tener conocimiento de alguno se remite con otros profesionales que brindan terapia presencial

Los adolescentes —agregó— son un segmento que busca servicio “porque están fastidiados de estar en casa, de las reglas en el hogar, de la falta de socialización y del desequilibrio que les produce esa etapa de la vida”.

En general y aun con el Covid-19, “la demanda no fue considerable; no se ve un boom en consultas de psicólogos; hay un incremento, pero no es significativo, porque en nuestro caso en el que la atención es a distancia, a estas últimas fechas las personas ya no recurren tanto a la llamada o videollamada, ya buscan opciones presenciales”.

Pero sugirió que en caso de observar cambios en la conducta de un familiar o en la propia, se debe analizar si ese comportamiento genera daños físicos de salud, pues ya sería una primera señal de alerta.

O si eso produce modificación de hábitos en la vida diaria, por ejemplo, dejar de hacer cosas por miedo o por reservas que limiten cada vez la vida; o si hay una afectación a terceros, por ejemplo, al alterarse el estado de ánimo al percatarse de zonas sin higiene, particularmente en esta época de pandemia, subrayó.

“Si estos tres elementos existen, sería necesario buscar ayuda profesional y lo mismo; si eso es detectado con algún miembro de la familia, sería importante la posibilidad de acudir a un especialista”; el simple hecho de que pase por la cabeza la vaga idea de preguntarse “cómo será ir con un psicólogo” o si funciona el recurrir a él, “no está demás hacerlo” para hablar de lo que le ocurre y que este determine si se requiere atención, anotó.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) difunde a través de su página en internet que la salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad, pero puede ser afectada por la inseguridad, desesperanza, el rápido cambio social, riesgos de violencia y problemas que dañan la salud física, entre otras causas, por lo que emite recomendaciones: tener buenos hábitos alimenticios, ejercicio físico regular, conservar buenas relaciones interpersonales; evitar el tabaco y consumo de alcohol; dormir ocho horas diarias, como mínimo, y fomentar el hábito de lectura, por citar algunas.