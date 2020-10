Pandemia afectó ejecución de acciones del Fondo a municipios; debe mantenerse: Brito

Debido a la contingencia sanitaria que se vive en Tlaxcala, México y el mundo, hubo retrasos en la entrega de recursos provenientes del Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales, por lo que será hasta marzo del próximo año cuando se concluya con la ejecución, refirió la diputada petista Michaelle Brito Vázquez.

Por ello, la legisladora consideró que los diputados, en coordinación con el Ejecutivo estatal y los municipios beneficiarios con las acciones derivadas de la aplicación de los 486 millones 250 mil pesos que integran el Fondo, deberán ser etiquetados y “comprometidos”.

A menos de tres meses que concluya el presente ejercicio fiscal, la diputada del Partido del Trabajo (PT) puntualizó que en el caso del municipio de Tlaxco se tendrán que re direccionar los recursos que fueron destinados para la entrega de zapato escolar, debido a que la contingencia sanitaria provocó que no existan condiciones para regresar a las aulas.

“Es algo que tendrá que abordar el ayuntamiento y deberá hacer algún tipo de modificación porque reiniciar clases no está en manos de nadie; entonces es algo que se tiene que abordar con el municipio y ellos deben de decidir para favorecer al municipio”.

Esas declaraciones se dan después que en el decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 se creó el Programa de Resarcimiento a las Finanzas Municipales, que consiste en la entrega de calentadores solares, computadoras, fertilizante, herramientas para el campo, entre otros rubros.

Además, señaló que de acuerdo con el listado de las obras y acciones a realizar con estos recursos a cada uno de los 25 integrantes de la LXIII Legislatura local le tocó asignar 19 millones 450 mil pesos.

Situación que se podría repetir el próximo año, pues la diputada del PT se pronunció a favor de que dicho programa prevalezca para 2021.

“Voy a apoyar la creación de estos fondos porque se viene una alza y crecimiento dentro de los municipios y no solamente en obra, sino también en el campo son cosas que no se habían visto, que estén inaugurando una o dos obras al mes los ayuntamientos de la creación de estos fondos. Nosotros no ejecutamos obra, no ejecutamos nada y solamente enviamos determinado monto a los municipios. Estos fondos son de ayuda para la gente, municipios y construcción de obra, es una cuestión que se tiene que trabajar”, acotó.