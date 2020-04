Pandemia por Covid-19 acentuó exclusión y racismo contra migrantes mexicanos en Estados Unidos

Para migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos, la pandemia provocada por el Covid-19 acentuó la exclusión, desigualdad, racismo de la que son objeto, además del desinterés de las autoridades de ese país por cuidar y proteger su salud, lo que ha dado como resultado la muerte de cientos de connacionales por dicha enfermedad, otros tantos contagiados y miles que se quedaron sin empleo, lo que agravará las condiciones, ya de por sí difíciles, en que viven.

Así lo expresan migrantes de Tlaxcala, Puebla y del Estado de México que radican en Nueva York, New Haven y Nueva Jersey y que forman parte de la Red de Pueblos Transnacionales, cuyo deseo ahora es que ya termine la contingencia sanitaria implementada por el gobierno estadounidense, para ver la forma como van retomar su vida, aunque de antemano saben que será totalmente diferente, pues muchos de ellos ya no serán llamados por sus antiguos empleadores.

Para colmo, a esta incertidumbre se agrega la desolación que les provoca la información que reciben a través de las redes sociales o por otras vías sobre que en sus comunidades de origen no se están siguiendo las medidas de prevención contra el Covid-19, lo que puede ocasionar un alto número de contagios y decesos. “Esta enfermedad es real, no es un juego”, advierten a sus familiares y amigos a la vez que los exhortan a acatar las recomendaciones de las autoridades sanitarias mexicanas.

Sin embargo, esta pandemia también ha dado lugar a acciones de solidaridad entre los connacionales y a iniciativas de organizaciones de migrantes, como la que impulsan el grupo Hermanos Soñadores de Necoxtla y la Red de Pueblos Transnacionales para que el gobierno de Nueva York les condone el pago de la renta por tres meses, pues además de la falta de empleo que enfrentan, los recursos con los que cuentan por el momento los están destinando para su alimentación, por lo que carecen de liquidez para pagar el alquiler de los lugares donde viven.

Estas son algunas de las experiencias que migrantes mexicanos compartieron a La Jornada de Oriente, a través de un enlace vía remota que organizó Marco Antonio Castillo Martínez, presidente de la Red de Pueblos Transnacionales, desde Nueva York, New Heaven y Nueva Jersey, Estados Unidos, y que se transcriben a continuación.

Yogui Ariza, originaria de Santa Ana Necoxtla, Puebla, y quien llegó a Estados Unidos hace 18 años. Actualmente radica en El Bronx, en Nueva York “Las primeras dos semanas fueron bastantes difíciles, pues mi esposo se enfermó y estuvo en cama durante 15 días, decidimos que no acudiera al hospital porque no tenía complicaciones con los pulmones”.

“Son varias preocupaciones, entre que no hay trabajo y no hay un salario para la casa, los niños y mi esposo enfermo, Me tocó batallar mucho y ahorita la situación es ver cómo vamos a retomar nuestro trabajo más adelante, pues no sabemos si seremos llamados o no”.

Yogui Ariza ha trabajado en limpieza de departamentos y también elabora joyería de cristal y vende artesanías de Santa Ana Necoxtla. Desde 15 de marzo dejó de trabajar. “Lo que estamos haciendo es unirnos con otras organizaciones de migrantes para pedirle al gobernador (Andrew Cuomo) y al alcalde Bill de Blasio es que nos ayude a cancelar la renta por tres meses, porque sería una muy buena ayuda para nosotros”.

Estefanny Luna, de Teamachalco, Puebla, y quien llegó a Estados Unidos hace 18 años. “Mi situación es más difícil, porque mi esposo dejó de trabajar desde el 9 de marzo y ya lleva más de un mes así y la renta están arriba de los 2 mil dólares y eso nos tiene más preocupados”.

Radicada en Harlem, Nueva York, dio positivo a Covid-19 por lo que se comunicó al 311 donde le pidieron que se mantuviera aislada y en caso de complicaciones acudiera al hospital, pero “nos advirtieron que no había respiradores ni camas disponibles, entonces mi esposo y yo pensamos que no tenía caso acudir al hospital porque no estábamos graves”.

“Vemos el panorama cómo está y pensamos que se va a prolongar hasta cuatro meses esta situación, lo poco que tenemos lo hemos ocupado para la comida, pues no hemos recibido despensa y no podemos salir para no contagiar a más personas”.

Estefanny Luna se dedicaba a cuidar niños, pero dejó de trabajar desde principios del mes de marzo. “Estamos luchando con unas organizaciones para pedirle al gobernador, al alcalde y al presidente la condonación de la renta por tres meses, ellos nos pidieron que posteemos un mensaje en las redes sociales para que vean que estamos siendo solidarios. A lo mejor mucha gente tiene dinero para pagar la renta, pero que apoyen a los que no tienen porque no hay trabajo”.

Dice tener conocimiento de que ya han sido subidos a las redes sociales más de 200 videos de migrantes haciendo esa petición.

Originario de San Luis Teolocholco, Tlaxcala, Pedro Espinoza, emigró hace 17 años a Estados Unidos y actualmente radica en Connecticut, New Haven. Informa que trabaja para la empresa Brightview, que no ha parado durante la contingencia sanitaria. “Nos dijeron que teníamos que seguir laborando porque la empresa le trabaja al gobierno, e incluso, nos dijeron que en caso de que se decretara toque de queda, el Departamento de Infraestructura de Estados Unidos nos giró un salvoconducto para que nos permitieran el paso libre”.

“Uno llega a casa con la preocupación de estar contagiado. En algunos lugares es un caos y en otras están más o menos controladas las cosas, pero hay bastante desinformación”, abunda tras revelar que hasta el lunes pasado, después de casi un mes de pandemia, le entregarían el equipo de protección para cumplir su trabajo.

“Es tiempo de unirnos, el presidente Trump ha dicho que somos importantes para el trabajo, pero en momentos difíciles ya vimos que no le importamos porque nos excluye de todos los alivios que pone, por eso debemos estar unidos y seguir luchando”, asienta.

A su vez, Javier Rodríguez, oriundo de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, comenta que tiene 21 años en la Unión Americana y por ahora radica en Nueva Jersey. “Se está viviendo una situación caótica en Nueva York, sabemos que paisanos de Tetlanohcan están hospitalizados y otros prefirieron no acudir porque no cuentan con algún tipo de seguro médico”.

“Yo sigo trabajando normal, pero el temor es regresar a casa infectado y contagiar a mi familia, aunque tomamos las medidas para evitarlo. En esta ciudad, todo se ve normal en los hospitales, no se ven tan caóticos como pasan las noticias en Nueva York”, comenta quien labora como plomero en la compañía SMB Plumbing Corporation, ubicado Hoboken, Nueva Jersey.

“Veo que la gente de Tetlanohcan sigue como si nada pasara, continúa haciendo fiestas. He tratado de mantener contacto con el presidente municipal y me dice que él ya hizo lo necesario, que ya dio la información necesaria, pero que lamentablemente la comunidad no hace caso a la información y no creen que esta enfermedad es grave. Dice que no encuentra la manera de cómo mantener a salvo a la comunidad”.

En tanto la pareja integrada por Berenice Santiago y Luis Cesáreo, ambos del Estado de México, también enfrentan una situación difícil, pues si bien cuenta con un taxi, Luis no puede salir a trabajar porque su esposa está enferma del hígado y su hijo sufre de asma, y en caso de contagiarse del Covid-19 puede ser fatal para ellos.

“No sé si vuelva a trabajar en lo mismo, va a ser muy diferente. Mucha gente ya no la volveremos a ver. No estoy con la esperanza de que me vuelvan a llamar de mi trabajo, solamente quiero que esto pase para ver cómo empezar otra vez”, expone Luis Cesáreo, quien junto su familia radica en Brooklyn, Nueva York.

Para Marco Antonio Castillo, esta pandemia evidenció situaciones que no se pueden controlar, pero también sacó a la luz cosas que sí pueden ser controladas y no se está haciendo, “estamos hablando de exclusión, desigualdad, racismo y, además, el compromiso de cuidar y proteger a la ciudadanía en estos momentos.

“Esta epidemia ha dejado en evidencia la profunda desigualdad que de por sí existía en una ciudad como Nueva York, la hizo más evidente, más cruel, la desnudó y, además, cínicamente, muchas autoridades no están asumiendo el compromiso que deberían para atender esta circunstancia y pareciera que se trata de regresar como si nada hubiera pasado, cuando en realidad miles de familias migrantes van a quedar sin empleo. No va hacer lo mismo, sin dinero para pagar estos meses de renta y sin siquiera saber cuáles son las consecuencias el coronavirus para la salud”.

Apuntó que esta incertidumbre ha sido una experiencia fatal para muchos migrantes, no solo por la enfermedad en sí misma sino por toda la infraestructura de injusticia y discriminación sobre la que está montada la ciudad de Nueva York, “y ahora lo veremos en México, porque ya vieron las consecuencias aquí y están viendo con tristeza como en México no se están preparando para atender esto”.

Los migrantes viven un doble drama, “lo acaban de vivir aquí y ahora lo van a vivir en México con sus seres queridos, no acaban de recuperarse aquí y viene el golpe allá. Los migrantes ayudan mucho a sus familias en México y ahora no lo podrán hacer porque aquí estamos más jodidos”.

En la rueda de prensa también estuvieron Xugey López, de Chinantla, Puebla y Sonia Castrejón, originaria de Michoacán.