PAN solicitó la comparecencia del secretario de Seguridad por glosa del informe de gobierno

La diputada representante del Partido Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez confió en que no exista ningún impedimento para que se realice la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Perea Marrufo, misma que solicitó como parte de la glosa del informe de gobierno de la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros.

Aunque hasta el momento, el Poder Legislativo no ha transparentado la información respecto a las solicitudes de comparecencias presentadas por diputados como parte de la glosa de ese informe, la panista confirmó que ella sí solicitó que el secretario de Seguridad acuda ante los congresistas para aclarar o ampliar información respecto al ejercicio de sus funciones.

“Su servidora, de forma institucional, solicitamos la comparecencia del Secretario de Seguridad Ciudadana, entendiendo que el problema de seguridad pública, en efecto, es un tema y problemática nacional, y que requiere de la coordinación y el trabajo de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, es importante que en el estado de Tlaxcala, más allá del discurso de si es el más seguro, tengamos la certeza de que se combate a la delincuencia de manera efectiva, en especial, ante hechos que antes no ocurrían”, explicó.

Abundó que si bien Tlaxcala tiene de las menores incidencias delictivas del país, “no significa que seamos el más seguro”, de ahí que consideró necesario conocer las estrategias y acciones tendentes a garantizar la paz y seguridad de los tlaxcaltecas.

Entre ello, destacó la necesidad de realizar ajustes en las políticas públicas, por ejemplo, mejorar las condiciones de coordinación con las policías de los 60 municipios de la entidad.

“Nosotros hemos mencionado en diversas ocasiones que es necesario que se mejore la coordinación que existe en los niveles de gobierno y, por supuesto, aún más necesario que exista comunicación entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales, porque son los gobiernos municipales donde día con día se suscitan acontecimientos delictivos y son los primeros respondientes, en este caso, las policías municipales”.

Sin embargo, la panista reconoció que desconoce la procedencia de su solicitud de comparecencia, porque hasta el momento no ha sido notificada de la misma, pero confió en que exista disponibilidad de los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política para que ésta se concrete sin mayores contratiempos.

“Esperemos a que los tiempos de receso culminen, a que regrese el periodo legislativo para ver la forma en la que se van a dar estos trabajos, si solamente serán secretarios, si serán diferentes secretarios, pero a nosotros lo que nos importa es la tranquilidad de los tlaxcaltecas y en el caso de Acción Nacional, consideramos que la seguridad es importante para realizar cualquier actividad y para cualquier núcleo social y para que permanezca nuestro estado de derecho. Si no tenemos seguridad o no nos sentimos tranquilos, pues entonces no podemos abordar otros rubros u otros temas”.