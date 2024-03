PAN, PRI y PRD exigen al gobierno sacar las manos del proceso electoral y no coaccionar votos

Las dirigencias estatales de los partidos que integran la coalición Fuerza y Corazón por México, exigieron a los gobiernos estatal y federal, sacar las manos del proceso electoral y dejar de condicionar los programas y apoyos sociales a cambio de votos a favor de los abanderados de Morena y aliados en los comicios del próximo 2 de junio.

Además, demandaron que el secretario de Gobierno del estado, Luis Antonio Ramírez Hernández, se separe del cargo a fin de que asuma, formalmente y sin violentar la normatividad, ni usar recursos públicos, como el coordinador de la campaña de los candidatos afines al gobierno del estado

En conferencia de prensa celebrada este lunes, los líderes estatales de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), así como las y los candidatos a las senadurías y diputaciones federales, denunciaron la coacción del voto y una campaña de miedo, desde el gobierno, para amenazar a la ciudadanía para que no voten por las fórmulas de esta coalición.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Miriam Martínez Sánchez demandó a la gobernadora Lorena Cuéllar y a su personal, “sacar las manos del proceso comicial”, pues aseguró que “utiliza todo el aparataje” del Ejecutivo estatal en dos vías, para coartar la libertad de sufragar, “al emprender una campaña de miedo por perder programas y apoyos” y para usar recursos para sus candidatos.

Además, pidió que el secretario de gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, si quiere seguir fungiendo como el coordinador de las campañas de los abanderados de Morena y aliados, renuncie a su cargo y se dedique de tiempo completo a coordinar esas campañas.

Por ello, Martínez Sánchez pidió a la gente dejar de tener miedo por la llegada de Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República y, al contrario, exigió que los programas fallidos como el de la seguridad y el de salud, verdaderamente den resultados y en cambio, se pronunció por restituir el seguro popular y las estancias infantiles.

Por su parte, el dirigente estatal provisional del tricolor, Ernesto García Sarmiento, exigió que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Lorena Cuéllar Cisneros permitan que la gente emita su voto de manera libre y sin condicionamientos.

Abundó que perciben desesperación y nerviosismo en el gobierno del estado, lo que les hace acrecentar conductas contrarias a la legalidad, como coaccionar programas, apoyos sociales y servicios, a cambio de votos.

En el mismo tenor, la presidenta estatal del PRD, Patricia Zenteno Hernández enfatizó que Tlaxcala vive una elección de Estado, en la que el uso faccioso de recursos públicos está a la orden de día a favor de los abanderados de Morena; la misma situación ocurre, dijo, con los comicios federales, por lo que demandó al Ejecutivo federal y local “sacar las manos de la contienda, y dejar que la sociedad, de manera libre e informada, tome su mejor decisión que será apoyar a nuestros candidatos, porque en casi seis años a nivel federal y en tres local de la cuarta deformación, vivimos en un franco retroceso”.

De igual forma, el candidato a la diputación federal por el distrito 03, Juan Manuel Cambrón Soria, aseguró que ya interpusieron las primeras quejas y denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlaxcala, por ese tipo de condicionamientos, y pronto también lo denunciarán en el Consejo General de ese organismo a través de sus representa Guadalupe Acosta Naranjo.

Los tres institutos políticos coincidieron en hacer un llamado a la ciudadanía a no dejarse intimidar ni a condicionar por las autoridades federales y estatales para votar a favor de las candidaturas de Morena y aliados, pues enfatizaron que “los programas sociales no desaparecerán con el triunfo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, porque los programas ya se encuentran establecidos en la Constitución Política federal, y no pueden ser borrados por ningún decreto ni por el cambio de gobierno, como pretender intimidar los partidos afines al gobierno federal”.

En este encuentro con los medios, los candidatos al Senado Anabell Ávalos Zempoalteca y Domingo Meneses, así como las abanderadas a las diputaciones federales, Mariana Jiménez en el distrito 01 y Eladia Torres Muñoz en la demarcación 02, hicieron un resumen de las diversas actividades y de los grandes desafíos que enfrenta Tlaxcala y México, mismos que se comprometieron abatir desde el Congreso de la Unión.

En tanto, las dirigencias partidistas informaron que de cara a los comicios del 2 de junio, ya están preparando su “ejército electoral” para tener articulado un sistema de cuidado, atención y procesamiento de todos los hechos que ocurren en torno a la totalidad de las mesas receptoras del voto que se habrán de instalar, así como en los diversos consejos distritales y municipales que funcionen antes, durante y después de la jornada electiva.

Ese trabajo, precisó la dirigente del PAN, se está realizando de manera conjunta con PRI y PRD para el caso de las elecciones federales, y de manera bipartita para el caso de las elecciones locales, entre el PAN y el PRI, que van en coalición para las diputaciones locales y ayuntamientos.