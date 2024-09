PAN necesita reconstruirse; Dávila representa el cambio para enfrentar al gobierno: Cárdenas

Tras reiterar su respaldo a las aspiraciones de la tlaxcalteca Adriana Dávila para presidir el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (CEN-PAN), el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez hizo un llamado a la militancia panista a votar en libertad y conciencia.

En lo que fue el primer acto formal de campaña interna panista, el ex mandatario jalisciense y compañero de la planilla que encabeza Dávila Fernández, sostuvo que el PAN necesita de un liderazgo como el de ella, a fin de hacer frente a los embates del gobierno federal y a encabezar la reconstrucción del albiazul.

“Qué orgullo para Tlaxcala el que una de sus hijas esté encabezando un gran proyecto, en un momento tan decisivo, tan relevante, tan importantísimo para México, que es cómo levantar la resistencia en el país, ante este gobierno federal que han venido a destruir al país. No ha habido Estado que gobierne Morena que no les vaya peor de cómo estaban antes y a los hechos nos remitimos, ahí está Veracruz. Y lo que viene hoy es muy delicado, porque están dañando el edificio democrático de México”, enfatizó Cárdenas Jiménez.

Luego de destacar diversas cualidades atribuidas a Dávila Fernández y de presentar a los integrantes de la planilla que la acompañan en la contienda interna del PAN, que vivirá su jornada electiva el próximo 10 de noviembre, enfatizó que Acción Nacional requiere de un proceso interno que ayude a su reconstrucción, porque ahora “es un partido perdedor, logramos tocar fondo y creemos que estamos en otro nivel, pues estamos jodidos”.

Por ello, exigió que en esta contienda se le permita a la militancia votar de manera libre, para evitar más imposiciones a cambio de candidaturas, puestos y posiciones en el partido.

“Vengo a pelar aquí por el voto libre, vengo por la conciencia, vengo a llamar a la por ciencia de los panistas, a la conciencia azul, a esa conciencia que está forjada con los principios del PAN y que les digo, no permitan que nadie les forcé, no permitan que nadie les obligue, no permitan que nadie les dé indicación de por quién votar. Los del PAN siempre nos caracterizamos por votar libremente y hoy no está sucediendo eso, lo sabemos todos los panistas sabemos cómo se van tejiendo estas redes y si estás en una burbuja de esta red, tienes acceso o no tienes acceso a algunos cargos, difícilmente puedes aspirar sino estás de acuerdo en algunas cosas y eso es lo que viene a romper Adriana Dávila”, apuntó.

Por ello, aseguró que el proyecto de Adriana Dávila devolverá la democracia al interior del partido, generando un cambio real. De lo contrario, advirtió que la oposición y la Cuarta Transformación seguirán llevando ventaja en cada gobierno.