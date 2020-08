Cerrazón de dirigente del PAN frena acuerdo en bancada del Congreso: Hernández

La diputada panista Leticia Hernández Pérez acusó de cerrazón al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), José Gilberto Temoltzin Martínez, para dialogar y abordar temas partidistas que involucran al Poder Legislativo local.

En entrevista telefónica, aseguró que no hay apertura y tolerancia por parte del dirigente del albiazul, pese a ello advirtió que seguirá en las filas de esa fuerza política.

“Desafortunadamente no vemos apertura, tolerancia pareciera que es un tema en mi contra, pero soy militante panista y seré diputada panista quiera o no mi dirigente de mi partido. Desafortunadamente con el presidente de mi partido no hemos tenido diálogo, no hay conversación, mira que lo he buscado, pero ha sido muy complicado, es parte de la violencia que se oculta, que según se tiene que lavar en casa, pero no es está muy claro que dentro de los partidos hay una simulación cuando se trata de hacer posible que las mujeres ejerzan sus derechos políticos”.