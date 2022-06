PAN está fortalecido y ya trabaja de cara a los comicios del año 2024: Martínez

El Partido Acción Nacional (PAN) no solo está fortalecido, sino que ya trabaja en la definición de posibles perfiles para postular a sus eventuales candidatos, sostuvo la presidenta del Comité Directivo Estatal, Miriam Martínez Sánchez, quien, sin embargo, se pronunció por fortalecer la alianza con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

En conferencia de prensa, la dirigente del albiazul reiteró que los resultados de la jornada electoral del pasado domingo, refrendan la fortaleza del PAN como oposición y que la única forma de ganar espacios es ir de la mano con otros actores políticos, sociedad y partidos.

“Nosotros seguimos refrendando que Acción Nacional está fuertemente presente como oposición…hemos estado trabajando muy fuertemente con la militancia, fortaleciendo nuestros cuadros y nuestras estructuras y liderazgos, estamos fortaleciendo el camino para el año 2024 y desde luego continuamos en la unidad y en la construcción de la alianza, porque tenemos claro que la única forma de poder contender fuertemente y ganar espacios y ganando gobiernos es ir de la mano con otros partidos políticos”, apuntó.

Sin embargo, admitió que los triunfos dependerán de las condiciones que prevalezcan en los estados, así como de la posibilidad de que los partidos aliados en Va por México, fortalezcan sus estructuras y diriman las diferencias internas que tienen.

“Ellos deben organizarse lo más pronto posible, hacia adentro, para seguir fortaleciendo. Insisto, nosotros estamos pugnando por la alianza, sumamos a quienes quieran defender a México, con actores, partidos políticos que trabajemos como se ha venido haciendo”, dijo en compañía del secretario general del PAN, Carlos Quiroz.

Por ello, esperan que puedan resolver lo más pronto posible sus diferencias, fortalecer su forma de organización; pues están dispuestos a seguir trabajando, incluso a sumar a Movimiento Ciudadano (MC) y trabajar en función de los escenarios de cada entidad.

En el caso de su partido, Miriam Martínez enfatizó que no han dejado de trabajar en sus estructuras de cara a los próximos comicios locales y federales; e incluso, aseguro que buscarán que antes de que termine este año, ya tengan perfiles o aspirantes a los diversos cargos de elección que estarán en disputa en los comicios del 2024.

“En el caso particular de Acción Nacional estamos reforzando a aquellos compañeros que se quedaron en segundo lugar o que estuvieron a punto de ganar porque es importante que para diciembre nosotros ya tengamos definidos algunos precandidatos o aspirantes a los ayuntamientos para poder trabajar”, reiteró.

En tanto, anunció que el 5 de julio realizarán una serie de actividades para comenzar a trabajar en la reforma de los estatutos del partido en una asamblea nacional que celebrarán en noviembre y para ello, a nivel local, recopilarán las propuestas y opiniones de todos los sectores sociales y económicos.

Por su parte, Carlos Quiroz aseguró que tienen el pulso de todas las personas que no salieron a votar y que Acción Nacional se consolida como una opción viable para gobernar, ya que “donde Morena gobierna, la gente no lo vuelve a elegir, el votante ya no lo considera; vamos a ver los casos de Veracruz, de Morelos y del vecino estado de Puebla”.