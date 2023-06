PAN debe romper alianza con el PRI y en cambio, coaligarse con MC: Zepeda

La coalición Va por México, que integran PRI, PRD y PAN, ha sido un fracaso, consideró el senador panista Damián Zepeda Vidales, quien refirió que es necesario que el albiazul “rompa” esta alianza con el tricolor y en su lugar, priorice coaligarse con Movimiento Ciudadano (MC).

En su visita por Tlaxcala para hablar de sus aspiraciones por contender por la presidencia de la República, el ex dirigente panista reconoció que en este momento la oposición carece de un liderazgo que pueda hacer frente a Morena en los comicios presidenciales del próximo año, por lo que es urgente recomponer la estrategia y abrir a la sociedad el proceso de definición de candidatos.

Por ello, sostuvo que el PAN debe romper la alianza con el PRI, pues dicho instituto político tiene un alto rechazo electoral nacional, que impide tener mayores posibilidades de triunfo.

“Hay que aprender de las derrotas y cambiar el rumbo y hay que aprender de las victorias para reforzarlas. Debemos acabar con la alianza PAN-PRI porque ha resultado ser un fracaso electoral. El resultado del domingo (en el estado de México), fue muy duro, es una derrota dolorosa que han querido minimizar.

Abundó:” A raíz de ese resultado, ahora 16 millones de mexicanos van a estar bajo un gobierno estatal de Morena, lo que en nuestra opinión es desastroso y lleva a los mexicanos a tener peor educación, peor salud y peor inseguridad, lo cual es una tragedia que haya pasado eso y se quieren comparar con Coahuila, minimizando esta realidad… Que no nos doren la píldora”.

En ese sentido, el ex líder nacional del PAN no dudó en reiterar que la alianza con el PRI, “ha sido un fracaso electoral”, por lo que es necesario cambiar de estrategia, “ya que no podemos tener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo”.

Por ello, enfatizó que el PAN debe de cambiar de aliado, dejar al tricolor y en su caso, sumar esfuerzos electorales con Movimiento Ciudadano.

“Creo que, si hacemos esto, también llamaremos la atención de otros institutos, entonces no tengo nada en contra de que nos sumamos con el PRD, incluso en este camino, viendo esta nueva actitud (sin el PRI) y viendo condiciones de igualdad, Movimiento Ciudadano pueda tomar otra decisión, no lo sé, ojalá se haga, pero soy partidario que a nivel nacional se haga una alianza en la que el eje sea PAN y MC”.

Incluso, consideró que esta alianza para el PAN es de mayor rentabilidad electoral, ya que “MC gobierna 14 millones de personas y con los resultados del pasado domingo, el PRI solo lo hará con 5 millones; matemáticamente conviene más una alianza eso con Movimiento Ciudadano quien ha dicho que sí a una alianza, pero sino va PRI.

Además, Zepeda Vidales consideró también que es necesario que su partido no se precipite en la definición del proceso interno de elección de su candidato ni en las negociaciones, y en cambio, insistió en abrir esa resolución a la sociedad, en donde militantes y sociedad “hagamos juntos el proceso interno más visto, más transparente y más libre que hayamos conocido en México y vayamos a escoger a quién quiera la ciudadanía que encabeza este proyecto para frenar la desgracia que representa Morena”.