PAN apoyará los matrimonios igualitarios no así ampliar causales de aborto

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso del estado, Leticia Hernández Pérez aseguró que su bancada en la LXIII Legislatura local no se opondrá al reconocimiento del matrimonio igualitario, pero se mantendrán en contra de la despenalización del aborto.

En el caso de este último tema, argumentó que en la entidad existen “seis causales” para la interrupción del embarazo, por tanto, su bancada no buscará abordar el asunto para este periodo ordinario de sesiones que concluye en el mes de mayo.

“El tema del aborto es un tema mucho más complicado, un tema muy polémico y en el PAN la postura está más que definida. No dudo que se aborde, pero para el PAN el tema del aborto está legislado y no buscaríamos ir más allá… tenemos seis causales en Tlaxcala no buscaríamos porque se incrementen más. El tema del aborto para el PAN está legislado”.