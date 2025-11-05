Presentan actividades de la Pakki Trail en Apizaco; es un evento deportivo con causa social

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) presentó este miércoles las actividades de la Pakki Trail 2025, una carrera con causa que se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre y es organizada por Raptors MX y la Fundación Pakki, cuyo objetivo es fomentar el deporte al aire libre y destinar los recursos recaudados al apoyo de 43 niños en situación vulnerable.

Durante la presentación, el director general de Raptors MX, Fernando Vázquez Ramos explicó que esta competencia combina el deporte, la convivencia familiar y la ayuda social.

“Raptors siempre ha fomentado el deporte al aire libre y el deporte de aventura, con el objetivo de integrar a todos, desde pequeños hasta grandes y también a las mascotas. Es por eso que en conjunto con la Fundación Pakki proponemos este trail a beneficio de la fundación y sus niños”, expresó. El evento será en la colonia Morelos del municipio de Apizaco y contará con dos rutas: una de 6 kilómetros recreativa y otra de 12 kilómetros competitiva. “Tlaxcala es hermosa y tiene lugares increíbles, siempre tratamos de llevar activaciones o deportes a lugares donde no se ha desarrollado. Este es el primer trail en la colonia Morelos y los queremos invitar a todos”, comentó Vázquez Ramos.

El organizador detalló que en la categoría competitiva habrá 36 pódiums distribuidos por edad, reconociendo el esfuerzo de corredores desde los 15 años hasta los 60 y más.

“Nuestros eventos son recreativos, pero sí buscamos siempre el reconocimiento y esfuerzo de cada deportista. Tendremos muchos ganadores y personas que se les va a reconocer su esfuerzo”, añadió. Además, contarán con la categoría pet friendly, que permitirá la participación de corredores junto a sus mascotas. “Quien quiera correr con su mascota puede hacerlo en 6 kilómetros o 12. Hay vistas muy bonitas, pendientes sabrosas, subidas y bajadas, pero lo increíble es que también entrenamos nuestro corazón al ayudar por medio de esta participación”, afirmó el representante de Raptors MX.

Por su parte, David Lumbreras Delgado, presidente de la Fundación Pakki, explicó que los recursos recaudados en la carrera serán destinados al sostenimiento de los programas que benefician a los niños atendidos por la institución.

“Buscamos generar la recaudación para poder mantener a esta fundación que al día de hoy alberga a 43 niños de escasos recursos, muchos de ellos en condiciones precarias”, indicó.

Lumbreras Delgado señaló que los menores que atienden tienen entre 3 y 15 años de edad, y reciben apoyo integral. “Buscamos en primera instancia alimento, vestido, atención psicológica.

