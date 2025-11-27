Pagarán multas 100 candidaturas del PELEPJ por irregularidades en informes de gastos

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó este jueves el procedimiento para la ejecución de multas a 100 candidaturas del Proceso Electoral Local Extraordinario para renovar cargos del Poder Judicial 2024–2025, derivado de irregularidades en los informes únicos de gastos de campaña.

Lo anterior, en observancia a la resolución INE–CG–985/2025, emitida por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas a juzgadoras locales.

Mediante su resolución, el INE mandata al ITE cobrar las multas, sin embargo, los lineamientos nacionales describen de manera general el procedimiento para la ejecución de las sanciones, por lo que resultó necesario la emisión de un procedimiento detallado.

Durante su intervención, la consejera electoral, Yedith Martínez Pinillo, presidenta de la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización del ITE, señaló que este procedimiento dotará de certeza jurídica a las personas que fueron candidatas, garantizando así un proceso claro, eficiente y transparente.

Conforme este procedimiento, las candidaturas tendrán un plazo de 10 días hábiles, a partir de que sean notificadas, para atender el procedimiento; mientras que, en caso de que incumplan, esta autoridad solicitará a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado que lleve a cabo las diligencias necesarias.

Este mismo jueves, el Consejo General del ITE también aprobó calendarizar multas al partido político Morena por un monto total de 466 mil 383 pesos, derivado de la resolución INE/CG377/2025 por irregularidades en el dictamen consolidado sobre las prerrogativas 2023.