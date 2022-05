Padrón de artesanos beneficiarios de apoyos en la administración anterior estaba “inflado”: Pérez

El padrón de artesanos que elaboró la administración pasada estaba “inflado”, además de que había creadores “preferidos” en los programas de entrega de apoyos oficiales, denunció el director de Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT), Saúl Pérez Bravo.

Sin embargo, el funcionario –quien ha colaborado en este organismo en administraciones anteriores—evitó abundar más en el tema, con el argumento de no querer voltear los ojos al pasado y porque la instrucción que recibió de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros es trabajar para las y los artesanos sin distinción alguna.

Pérez Bravo reveló lo anterior en una rueda de prensa para dar a conocer el programa de actividades que se realizarán del 27 de mayo al 5 de junio próximo con motivo del Día del Artesano 2022, durante el cual se entregarán premios por 437 mil pesos a los 46 ganadores de las 12 ramas convocadas del 31 Concurso de Arte Popular de Tlaxcala 2022, además se realizará una expo venta artesanal en la que participarán 150 artífices de 10 estados de la República mexicana y de nueve países

El funcionario asentó que el gobierno de Lorena Cuéllar cumple con su compromiso de dar la importancia que merece el sector artesanal y “hoy se acabaron los señalamientos, los preferitismos (sic). Hoy el piso está parejo para todos, tanto para el norte como para el sur”.

Denunció que la anterior administración le “dejó un padrón mentiroso” de 3 mil 400 artesanos, por lo que procedió a hacer una depuración de la lista de beneficiarios y hasta el momento lleva levantado un registro de mil 749 “verdaderos artesanos”.

No obstante, rechazó especificar cuántos artesanos del padrón que le heredaron no lo eran realmente y recibieron apoyos. “No me gusta hablar de un pasado, porque este gobierno está vinculado a lo que puede ofrecer, no puedo meterme ni ahondar más”; pero recomendó a los medios de comunicación a preguntar directamente con los artesanos los apoyos que han recibido.

Respecto del Día del Artesano, Pérez Bravo refirió que “es una fiesta para mis artesanos, para que nosotros como ciudadanos nos recreemos la pupila con la labor de ellos. Les vamos a dar un merecido reconocimiento al legado cultural que nos dejan. El 30 de mayo es un día especial para ellos, pero la fiesta yo la inició el 27 con una expo venta” de las 18 ramas artesanales que se elaboran en la entidad.

Asentó que el programa lo conforman una diversidad de actividades, como teatro, música, danza, camadas de huehues, y se diseñó para atraer al público en general, pero “con una finalidad: que se les dé un voto económico a nuestros artesanos. Vamos a recrear la pupila todo con los expositores de fuera, pero también con los artesanos de nuestro estado”.

Entre lo estados que enviarán sus artesanos están Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Hidalgo, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Estado de México y Ciudad de México; mientras que los países invitados están confirmados Cuba, Perú, Jamaica, Marruecos, Turquía, Ecuador, Argentina, Colombia y Argelia.

Pérez Bravo evitó dar un pronóstico de ventas que se podría alcanzar la expo artesanal, pues “estamos saliendo de una pandemia” de Covid-19.